Refuerzan obras de desagüe en la zona urbana y rural de Matilde

Autoridades comunales dieron detalles de los trabajos que se vinieron realizando a lo largo de los últimos meses y las acciones que se comenzarán a concretar a partir de esta semana y que permitirán optimizar aún más la salida del agua cuencas abajo.

Luego de las lluvias de la pasada semana (que superaron los 150 milímetros) desde el Ejecutivo local mostraron su satisfacción por la respuesta que el sistema de desagües pluviales presentó en los momentos más complicados del temporal.

Igualmente señalaron que durante la recorrida por los distintos puntos del distrito se analizaron cinco nuevos trabajo que permitirán mejorar aún más la respuesta del sistema con lluvias convectivas.

En diálogo con El Litoral el titular del Ejecutivo Diego Forunell, manifestó que previo al temporal se intensificó el trabajo de limpieza en caminos, alcantarillas y desagües principales.

“Visto los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional que venían anticipando sobre esta fecha lluvias importantes, desde la comuna comenzamos y activamos (más allá de todos los trabajos que venimos haciendo a lo largo de los últimos años) obras en toda la colonia que incluyeron destapando todos los cruces de caminos y desagües limpiándolos para poder facilitar el escurrimiento de las aguas”.

El Jefe Comunal añadió que se intensificó un trabajo de limpieza de los sedimentos que se fueron acumulando en canales y alcantarillas. “Necesitamos que todo el sistema esté en orden para que no colapse y el agua escurra con facilidad. Una lluvia de 150 milímetros en las últimas 24 horas ya no está dentro de lo normal, pero no tuvimos inconvenientes. El sábado cuando la lluvia empezó aflojar empezamos a recorrer y vimos que los desagües están trabajando todos en forma normal. Tuvimos el pico más alto de agua ese mismo sábado entre las 7 y 8 cuando nos llegó el agua del campo, donde no sufrimos consecuencia en el casco urbano”.

Fournell recordó que los canales y alcantarillas trabajaron todos al 100 %. “Al mediodía del domingo ya no teníamos más caminos con agua y los desagües y en forma normal y los campos se habían comenzado a desagotar. El día lunes 48 horas después de las lluvias ya no había más agua en los caminos y quedaba muy poca agua arriba de los campos”.

Más obras

Por otra parte el titular de la comuna local destacó que después de las recorridas que se hicieron durante el temporal, se van a hacer otros trabajos más intensos en algunas zonas del distrito.

“Después de ese recorrido se marcaron cuatro trabajos en puntos específicos que hay que mejorar, para que el agua se agilice y la salida sea un poco más rápida. El objetivo es mejorar el sistema para soportar una lluvia cercana a los 200 mm. y superarlas sin ningún tipo de dificultades. El mismo lunes se empezaron a corregir los problemas que la lluvia generó en la transitabilidad del casco urbano de Matilde, porque en la zona rural aún hoy no se secó la traza al 100 % y no se pueden llevar a cabo así trabajos importantes”.

Fournell señaló que a partir de esta semana las máquinas va a salir a trabajar a los lugares donde el agua perjudicó y se llevó parte del camino, además de limpiar los sedimentos que hayan dejado en las alcantarillas.

“Al limpiar las cuencas de aguas arriba, el caudal de agua se va más rápido y por consecuencia arrastra un poco de sedimento y fue ubicándolos en los desagües. Se ha empezado a levantar y mejorar los caminos dentro de la zona urbana con ripio. Y ya tenemos también el plan de obras para empezar a corregir los iba a echar la Ruta Nº 50-S. Con tantos milímetros de las últimas semanas se van a empezar a corregir los pozos que se han hecho. El tránsito de los camiones lecheros, de los tractores y de las máquinas ha deteriorado un poco el camino. por eso se han comprado tres equipos de piedra para llevar a cabo el mantenimiento en la ruta provincial”.

A lo largo del 2020 se llevaron a cabo un trabajo de readecuación y puesta en valor de la traza de la Ruta Provincial N° 50-S (realizado en forma conjunta entre Vialidad, el Ejecutivo local y los productores de la zona) que permitió solucionar un problema que llevaba décadas y que en años de lluvias importantes no sólo impedía sacar la producción agropecuaria, sino en muchos casos familias quedaban aisladas y docentes y alumnos no podían llegar a la Escuela N° 6167, ubicada en el distrito de Larrechea.