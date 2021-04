Alberto Fernández, tras la reunión con Larreta: "Vamos a seguir adelante con el decreto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Confío llegar al 30 de abril y que hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios de coronavirus y vaciar las camas" dijo el presidente.

El presidente Alberto Fernández ratificó este viernes la vigencia del decreto de necesidad y urgencia publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las nuevas medidas para mitigar la expansión de la segunda ola de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las clases presenciales durante las próximas dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).





"Vamos a seguir adelante con el decreto puesto en marcha. Vamos a coordinar con la ciudad de Buenos Aires la acción de las fuerzas de seguridad y un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión en el sistema hospitalario de la ciudad", dijo Fernández tras la reunión con Horacio Rodríguez Larreta, en la residencia de Olivos.

Sobre las clases presenciales, afirmó que "los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios, sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana".

Luego, declaró que "el virus no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos. Con el virus no negociamos y debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé".

Por otra parte, remarcó que Horacio Larreta fue "muy injusto, ingrato y se equivocó".