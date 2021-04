https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el aumento de las restricciones

Lavagna, crítico con la suspensión de las clases presenciales: "Las escuelas deben seguir abiertas"

El ex candidato a presidente pidió "normalidad y método" a la hora de tomar decisiones y recordó que los científicos y altos funcionarios -Trotta- aseguraron que las escuelas "no son foco de contagio".

El ex candidato a presidente Roberto Lavagna habló de la suspensión de la presencialidad de las escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y aseguró que “las escuelas deben seguir abiertas”. En una serie de tuits que publicó en su cuenta, Lavagna enfatizó: “NORMALIDAD Y MÉTODO - La simple NORMALIDAD, eso que tanto necesita nuestra sociedad, tiene una condición fundamental para lograrla: que eso que sabemos, que vemos, que decimos, se corresponda con lo que hacemos”. NORMALIDAD Y MÉTODO - La simple NORMALIDAD, eso que tanto necesita nuestra sociedad, tiene una condición fundamental para lograrla: que eso que sabemos, que vemos, que decimos, se corresponda con lo que hacemos.

Unos pocos ejemplos: — Roberto Lavagna (@RLavagna) April 16, 2021 "Unos pocos ejemplos: Si científicos y altos funcionarios nos dicen que 'las escuelas no son foco de contagio', entonces las #escuelas pueden y deben seguir ABIERTAS en medio de esta pandemia", sostuvo. En tanto, el ex ministro de Economía agregó: "Si sabemos que desde hace trece meses el personal de salud está en una situación de sobre-exigencia extrema, entonces corresponde que les demos todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, no solo de palabra sino con hechos". "Si sabemos que las grandes aglomeraciones son foco de difusión de la pandemia, entonces no permitamos masivas honras fúnebres ni que haya millones de jubilados amontonados para cobrar, o miles para vacunarse, ni aceptemos largos fines de semana con masivos traslados", agregó Lavagna. Por último, el economista consideró que "si nuestro país sirvió para que se testearan cuatro vacunas, entonces se acuerda y se negocia que esas vacunas estén a disposición de nuestros habitantes. Eso es normalidad por simple respeto de la coherencia". "Este MÉTODO puede aplicarse a la deuda externa, al uso de reservas, a las relaciones internacionales, a la creación de empleo, a lograr inversiones, a luchar contra la pobreza... Simplemente, que lo que sabemos, lo que vemos, lo que decimos se corresponda con lo que hacemos", concluyó.

