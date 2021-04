https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco de la pandemia

Fernández destacó el "alto acatamiento" a las medidas de restricciones en el AMBA

Desde este viernes, rige la prohibición de circular entre las 20 y las 6 de cada día, con excepción de los trabajadores esenciales, en tanto que los locales gastronómicos deben cerrar sus puertas a las 19 y luego podrán continuar con la modalidad 'take away'

Crédito: Presidencia de la Nación

El presidente Alberto Fernández destacóeste sábado el "alto acatamiento" de las medidas de restricciones que rigen desde ayer en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y consideró que la "inmensa mayoría" de la población "percibe la dimensión del problema" ante la segunda ola de coronavirus en el país. "Ayer el acatamiento fue muy alto. La inmensa mayoría de la gente percibe la dimensión del problema. Advierte que se expone estando en lugares donde hay mucha aglomeración de personas. Yo agradezco a todos y a todas que me ayuden en este momento minimizando la circulación y los encuentros sociales", dijo Fernández en una entrevista con el sitio Data Clave. Desde este viernes, rige en el AMBA la prohibición de circular entre las 20 y las 6 de cada día, con excepción de los trabajadores esenciales, en tanto que los locales gastronómicos deben cerrar sus puertas a las 19 y luego podrán continuar con la modalidad 'take away'. Tenés que leer Asi fueron las primeras horas de las nuevas restricciones en Buenos Aires Durante un período de 15 días, y para intentar mitigar la propagación de los contagios, también están cerrados desde ayer los centros comerciales y shoppings, y suspendidas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados. Por otro lado, el Presidente reveló que mandó a retirar las vallas que durante la noche puso la Policía Federal en la residencia presidencial de Olivos. "Ordené que no quiero vallas. Las habían puesto preventivamente por la violencia de la manifestación en la que estuvo Patricia Bullrich la otra noche y por temor a que volvieran", explicó el mandatario. Cuando fue consultado sobre si había dado la orden para que coloquen vallas, respondió: "No. Yo ni estaba enterado de eso. Esta mañana, cuando me lo contaron, di orden de retirar las vallas de inmediato. Fui yo quien dispuse retirar las vallas de Plaza de Mayo que había puesto el Gobierno anterior y algunos están diciendo que ahora hice ponerlas en Olivos. Y eso no es cierto". Con información de Télam LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

