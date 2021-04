https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 18.04.2021

Liga Profesional Independiente venció a Defensa y Justicia y se metió entre los clasificados de la Zona 2

Independiente venció esta noche por 1 a 0 a Defensa y Justicia, en el Libertadores de América, y por diferencia de gol se metió tercero entre los cuatro primeros que clasificarán a la fase final de la Copa de la Liga Profesional.





El encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona 2 se definió con un tanto, el primero de su carrera en 24 partidos, del zaguero central Sergio Barreto, a los 33 minutos del segundo tiempo.





Independiente, que fue sorprendido al mediodía por la desafectación del volante Pablo Hernández por presentar síntomas compatibles con Covid-19, confirmado como positivo por el test rápido que se le practicó, además de realizarle el PCR correspondiente, por lo que ya está aislado y bajo control médico, también lo fue por el rival al inicio del cotejo.





En este caso por la presión alta que de inmediato ejerció Defensa y Justicia, bien templado con la reciente conquista de la Recopa Sudamericana.









Así, en los primeros dos minutos el 'Halcón' tuvo un par de situaciones muy propicias obligando al error en el fondo local, por eso primero llegó con una combinación entre Braian Romero y Walter Bou, que el ex Boca remató rasante, cruzado y apenas salió desviado junto al caño izquierdo del arco 'rojo'.





La segunda acción la culminó Carlos Rotondi con un desborde por izquierda y el envío, también rasante y cruzado, que al no ser controlado por Milton Alvarez, se fue rozando el mismo poste anterior.





De a poco se fue acomodando el conjunto de Avellaneda, ejerciendo presión alta al igual que su adversario, con lo que el juego comenzó a ser más intenso y entretenido, entre idas y vueltas.





La primera ocasión para el dueño de casa se produjo por un tiro libre ejecutado por Lucas Rodríguez, con un zurdazo por sobre la barrera que se estrelló en el travesaño (11 min).





Mientras que la porfía se estableció en el medio campo, donde ambos elencos buscaron sacar algún tipo de ventaja por medio de la posesión y circulación de la pelota, donde Defensa logró un leve predominio.





En tanto que los locales desequilibraban con desbordes por los laterales, pero definiendo mal lo que generaban, Los de Florencio Varela tuvieron otra situación peligrosa, esta vez por una jugada de pelota detenida.





Marcelo Benítez ejecutó un tiro libre desde la izquierda a modo de centro aéreo, que conectó Braian Romero con un violento cabezazo, bien conjurado por Alvarez (36 min).





En el entretiempo, el 'Diablo' se vio obligado a formular un cambio a raíz de una molestia muscular que acusó Lucas Rodríguez, por el que ingresó Thomás Ortega para el segundo período.





El inicio y la continuidad del complementario resultó un símil de la etapa inicial, salvó que Independiente se movió algo mejor en la ofensiva.





Por eso, tuvo una jugada muy clara para ponerse en ventaja, pero otro imponderable del fútbol le birló esa chance.



Fue cuando Silvio Romero recibió una asistencia al borde del área visitante, encaró hacia el arco y ante la salida de Ezequiel Unsain, sacó un tremendo derechazo que se estrelló en el travesaño (22 min).





Más adelante llegó la revancha para el 'rojo', que logró con una jugada de pelota parada lo que no podía con las de campo, marcar la apertura.





Andrés Roa envió un centro por la ejecución de un tiro de esquina, que conectó de cabeza Barreto, anticipándose a los defensores del 'Halcón' y superando el esfuerzo de Unsain (32min).





Lo que generó en el zaguero un doble festejo, porque ese gol terminó siendo el de la victoria después de cuatro fechas que no la alcanzaba Independiente -un empate y 3 derrotas- y porque resultó su primer conversión en primera división.





De allí en más, el 'Diablo' se dedicó principalmente a sostener la diferencia ante un adversario que intentó reaccionar, pero no tuvo la claridad ni la profundidad necesaria para llegar a la igualdad.





Así, los de Florencio Varela suman 5 fechas sin éxitos en el certamen local, con 2 empates y 3 derrotas, aunque su mente ahora está en las competencias internacionales.





Por la undécima fecha, Independiente visitará a Unión de Santa Fe, el sábado 24 a las 21; y Defensa será local ante Arsenal, el domingo 25 a las 13,30.





Previo a esto, ambos tendrán compromisos internacionales: Independiente jugará con Guabirá, en Bolivia, el miércoles próximo a las 21, por la primera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana; y Defensa, el mismo día y horario visitará a Independiente del Valle, de Ecuador, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.-