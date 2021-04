https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La candidata oficialista se imponía en las elecciones internas. En Santa Fe, Estévez se encamina a la reelección.

Interna Nacional Mónica Fein es la nueva presidenta del Partido Socialista La candidata oficialista se imponía en las elecciones internas. En Santa Fe, Estévez se encamina a la reelección.

En las elecciones realizadas este domingo, Mónica Fein se encaminaba a convertirse en la primera presidenta del Partido Socialista a nivel nacional en sus 124 años de historia. Por su parte, Estévez se encamina a la reelección en Santa Fe.

A las 18 concluyó la votación en las 15 provincias habilitadas para ese fin (120 mil afiliados).

A nivel nacional, el PS define la sucesión de Antonio Bonfatti. Fein -Socialismo en Movimiento- compitió por la conducción nacional del partido con Eduardo Di Pollina -Convergencia Socialista- y Roy Cortina -Pluralismo Federal-.

Estévez -Socialismo en Movimiento- hizo lo propio con Claudia Balagué -Convergencia Socialista- y Silvio Mulé -Pluralismo Federal-.

Unas 9 mil personas votaron en territorio santafesino, alrededor del 25 por ciento del padrón. En el partido, donde atribuyeron esa cifra a los efectos de la pandemia, esperaban un 30% de electores.

En Mendoza triunfó ampliamente Fein con un 82 % de los votos, reafirmando el predominio del oficialismo partidario. Votó aproximadamente el 15% de los empadronados.

También se eligieron autoridades de la Juventud Socialista, donde se impuso por primera vez una mujer, la diputada de Santa Fe Gisel Mahmud, acompañada por el mendocino Luis García Llauró, reconocido activista del movimiento por la diversidad.

Mónica Fein, fue militante universitaria del Movimiento Nacional Reformista, bioquímica, ex intendenta de Rosario y ex diputada nacional, es heredera de la impronta política de Hermes Binner, de quien fue su secretaria de Salud. Llegó a las urnas respaldada por los también ex gobernadores de Santa Fe Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

El actual presidente de la Cámara de Diputados santafesina felicitó a Fein por la victoria en las redes sociales: “Felicitaciones a @MonicaFein primera Presidenta del PS a nivel nacional. Gran triunfo de la lista Socialismo en Movimiento. Triunfo de un proyecto de futuro para el socialismo que permitirá recuperar la esperanza en un proyecto socialdemócrata para la Argentina” indicó.