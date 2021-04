Video: la emoción de Marc Márquez tras su regreso al MotoGP

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El español compitió este fin de semana en el Gran Premio de Portimao, y al finalizar la carrera no pudo contener las lágrimas.

El piloto español Marc Márquez volvió a competir de manera oficial en el Mundial de Motociclismo nueve meses después de su accidente que lo dejara fuera de las pistas.

El seis veces campeón en MotoGP finalizó en la séptima posición del Gran Premio de Portimao, carrera que se llevó a cabo en Portugal y al finalizar la misma no pudo contener su alegría.

"Explosión de emociones! Sólo puedo agradecer todos los que me habéis apoyado durante todo este tiempo. Me he vuelto a sentir PILOTO! P.7!" señaló el español.