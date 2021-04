Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 13:12

13:10

Nuevamente sin servicio eléctrico

VECINO DE COLASTINÉ NORTE

"Estamos otra vez sin luz. Este mensaje es para los funcionarios que han minimizado y descalificado una presentación que realizamos junto a un grupo de aproximadamente cincuenta vecinos. Ellos aducen que no existen los problemas que nosotros denunciamos, y que en este momento estoy poniendo nuevamente en evidencia. Esto se ha tornado una situación común: todas las semanas tenemos cortes. Y además de cortes, problemas de tensión. Ya no sabemos a quién acudir. Muchas gracias".

Un futuro inviable

ALFREDO SALOMÓN

"Una persona medianamente normal jamás se asociaría con otra a quien criticó con dureza, descalificándola, como lo hizo Alberto con Cristina. ¿Qué puede salir de esta sociedad trucha? Lo malo es que el pueblo paga las consecuencias de los constantes errores que esta gente inconsciente comete. Y a veces lo hace en forma consciente… Mucha gente se está yendo a otros países y van quedando los que no trabajan ni producen. No es difícil imaginar dónde terminaremos… esta falta de cultura de trabajo es responsabilidad de los que nos han gobernado en los últimos años, especialmente los peronistas y kirchneristas corruptos. Tenemos que tomar conciencia de que así no se puede ni se debe seguir. Tenemos que hacer un giro a 180° lo más urgente posible. Aprendamos de una buena vez a elegir a nuestros gobernantes y todo será diferente para bien de nuestro país. Muchísimas gracias por el espacio".

Debemos cuidar el patrimonio

CELIA GARCÍA

"Con respecto al tema de la inseguridad que se viven en todos los barrios, el colmo es que en nuestro casco histórico hayan robado los herrajes del museo. Creo que la responsabilidad de que esto suceda en la zona más importante de la ciudad es de todos los estamentos políticos: provinciales, municipales y nacionales. El mismo reclamo hago respecto de la Iglesia de Santo Domingo, que es patrimonio de la ciudad y de la que ya hemos perdido bastante. Debiéramos preservarlo y es obligación de TODOS. Apelo a la disposición de los gobernantes y de las instituciones intermedias de la ciudad a poner en marcha un plan de rescate del Convento de Santo Domingo que forma parte de nuestro casco histórico y de la historia de nuestra ciudad. No podemos seguir perdiendo. Y por favor, que iluminen la plaza como corresponde. Faltan luces como en tantos otros lugares de la ciudad. Gracias".

Pandemia y consecuencias

DR. MARIO ALFREDO PILO

"Esta es una pandemia para Argentina, ya en su segundo año, no solo de salud, economía y ahora educación, sino, y tal como venimos advirtiendo hace un año, una pandemia emocional y generacional. Por ello, acompañemos a nuestros hijos en todas sus decisiones de vida. Incluso, sin culpas, a que huyan de este infectado país, de 70 años de degradación continuada. Ayúdenlos para que no sea tan dolorosa su vida, pero déjenlos vivir, no les den vida prestada. Con el tiempo lo agradecerán".