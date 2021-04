https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 13:28

13:15

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Llegan cartas y línea directa

Debemos cuidar el patrimonio

CELIA GARCÍA

"Con respecto al tema de la inseguridad que se viven en todos los barrios, el colmo es que en nuestro casco histórico hayan robado los herrajes del museo. Creo que la responsabilidad de que esto suceda en la zona más importante de la ciudad es de todos los estamentos políticos: provinciales, municipales y nacionales. El mismo reclamo hago respecto de la Iglesia de Santo Domingo, que es patrimonio de la ciudad y de la que ya hemos perdido bastante. Debiéramos preservarlo y es obligación de TODOS. Apelo a la disposición de los gobernantes y de las instituciones intermedias de la ciudad a poner en marcha un plan de rescate del Convento de Santo Domingo que forma parte de nuestro casco histórico y de la historia de nuestra ciudad. No podemos seguir perdiendo. Y por favor, que iluminen la plaza como corresponde. Faltan luces como en tantos otros lugares de la ciudad. Gracias".

****

Pandemia y consecuencias

DR. MARIO ALFREDO PILO

"Esta es una pandemia para Argentina, ya en su segundo año, no solo de salud, economía y ahora educación, sino, y tal como venimos advirtiendo hace un año, una pandemia emocional y generacional. Por ello, acompañemos a nuestros hijos en todas sus decisiones de vida. Incluso, sin culpas, a que huyan de este infectado país, de 70 años de degradación continuada. Ayúdenlos para que no sea tan dolorosa su vida, pero déjenlos vivir, no les den vida prestada. Con el tiempo lo agradecerán".

****

Responsabilidad dirigencial

LECTORA ATENTA

"Es indignante la conducta del Pro y de Cambiemos, Macri, Bullrich y los demás, sembrando el caos y el descontento. Ya es demasiado lo que las personas tienen que sufrir con la pandemia, para que encima ellos aumenten el descontento. Justamente ellos que dejaron el país peor que como lo recibieron. Tendrían que vivir en la Alemania de una persona tan destacada como la Canciller Ángela Merkel. Espero que publiquen este mensaje, porque el diario debe recibir todas las opiniones. Muchas gracias por el espacio".

****

Pensar en las maestras y maestros

ASIDUA LECTORA DEL LITORAL

"Antes que nada quiero agradecer por este espacio para opinar sobre lo que hace la ministra de Educación, porque parece que recién ahora ve la decadencia que hay en la educación argentina. Y quiere desgarrarse las vestiduras mandando al frente a toda las maestras ante esta pandemia tan fea y severa, pensando que solo así se soluciona el problema grande que tiene la educación en la Argentina. Porque estamos teniendo muchísimos casos por día por más protocolos que haya en la escuela. Y si una maestra tiene en su casa a su madre, mayor de 60 años, ¿qué hace? ¿No puede ver más a su madre? Porque esa abuela corre riesgo. Los chicos andan por todos lados, los padres se amontonan en la puerta de las escuelas cuando van a buscarlos. Las criaturas no entienden del peligro que corren los adultos mayores que son familiares de los maestros. No se trata de ser héroes, se trata de enseñar y eso se puede hacer de manera virtual. Decir que en la escuela no hay contagios no tiene sentido, porque sabemos que en todos lados hay contagios. Yo creo que los padres no deberían mandar a los hijos a la escuela. Nosotros también trabajábamos y debíamos enseñarles a nuestros hijos en casa lo que no aprendían en la escuela. Los padres de hoy deberían hacer lo mismo, dedicarle tiempo a la enseñanza de sus hijos y no dejar que todo se resuelva en la escuela. Los adultos mayores que tenemos hijas maestras o maestros ya no podemos verlos por miedo al contagio".

****

Reclamos por luminarias rotas

RAÚL ACEVEDO

"Este mensaje es para la concejala Larriera: usted me representa y le pido encarecidamente que por favor se encargue de los siguientes reclamos por falta de iluminación pública realizados durante el año 2020 y que no han tenido solución hasta la fecha. A saber: reclamo 5135, 34841, 46718, 45613. Son espacios públicos frente a escuelas, iglesias y comedores comunitarios que le dan de cenar a las personas. Es necesario que reparen esas luminarias con urgencia. Desde ya agradezco el espacio al El Litoral".

****

Gasoducto Metropolitano

RICARDO COHAN

"Creo que los arqueólogos que están revisando por dónde pasa el Gasoducto Metropolitano a orillas de la Setúbal, se acordaron de los restos arqueológicos para justificar su existencia. Por otro lado, los involucrados están esperando que el río esté en 8 metros... me parece que esta demora es una mezcla entre anuncios políticos necesarios para ir consiguiendo votos y cómplices que se tragan el sapo y patean las cosas para adelante. Yo me pregunto, si llegamos a encontrar la flecha del guaraní cacique, ¿qué vamos a hacer? ¿correr la línea del gasoducto o haremos una excavación y un monolito?".