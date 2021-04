https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La princesa de Inglaterra, las duquesas de Cornualles y de Cambridge y la condesa de Wessex visitarán permanentemente a la monarca en el castillo de Windsor para acompañarla a pasear a sus perros, con la debida distancia social.

Reino Unido Ana, Camilla, Kate y Sofía se turnarán para acompañar a Isabel II tras la muerte de Felipe

Supervisada por la princesa Ana, la lista incluye además de la hija de la reina a sus nueras, la duquesa de Cornualles, Camilla, y Sofía, condesa de Wessex; y su nieta política, la duquesa de Cambridge, Kate, quienes se irán turnando para visitar a la monarca en el castillo de Windsor y acompañarla a pasear a sus perros, con la debida distancia social.

El Gobierno de Reino Unido ha relajado recientemente las restricciones de movilidad que existían el país, por lo que estos y otros familiares de Isabel II podrán desplazarse desde sus distintas residencias al castillo de Windsor, donde la reina seguirá aislada pese a haber recibido ya las dos dosis de la vacuna.

Los perros de la reina Isabel II son el otro apoyo con el que cuenta en estos tristes momentos.

En los últimos años, la reina había ido perdiendo a sus queridos corgis, sus animales preferidos desde que le regalaron el primero, Susan, cuando cumplió 18 años, pero recientemente acogió a dos nuevos perros de esta raza para que el confinamiento en el castillo de Windsor le resultara más llevadero.

"La reina está encantada. Es impensable que Isabel II no tenga corgis. Es como si la Torre de Londres no tuviera cuervos. Solo han estado allí un par de semanas, pero se dice que son adorables e hicieron del castillo su hogar ‘', informaba un fuente de palacio a The Sun el pasado mes de marzo.

Pasear a estos dos nuevos corgis ha sido precisamente una de las primeras cosas que ha hecho tras perder a su marido la reina Isabel II. Ayer domingo, los fotógrafos que siguen apostados el castillo de Windsor consiguieron fotografiar a la monarca abandonando la residencia en un coche con sus perros.