Coronavirus en Uruguay: el presidente Lacalle Pou adelantó que el "blindaje" continuará en mayo

Lunes 19.04.2021

15:45

El presidente de la República aseguró que, además de abril, "también deberá ser mayo" el mes que se deba "blindar" para aplanar la curva de contagios.

Este lunes, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por la prensa sobre el número de muertes por coronavirus que se vienen registrando en el país y aseguró que estas "no se pueden medir en números".

"Cada muerte es una tristeza. Las muertes no se pueden medir en números. ¿Cuántas son muchas muertes? ¿10, 20, 70? Si es un familiar de cada uno de nosotros, o un ser querido, ya debería de dolernos. Me parece que contar los muertos como si fuera una cifra es demasiado frío", expresó el mandatario durante una rueda de prensa. Lacalle Pou aseguró que "duele" cada vez que llega el reporte diario realizado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae): "Y nos duele mucho", expresó. "Por supuesto que algunas de esas muertes podrían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables", consideró.

En la misma línea, el presidente hizo referencia a las medidas actualmente adoptadas por el gobierno para disminuir los casos de coronavirus y al concepto de "blindar abril" acuñado por uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi. "Posteriormente deberá ser el de mayo", expresó en referencia a que no es únicamente abril el mes que se deberá blindar para aplanar la curva de contagios. "Las medidas, el Plan de Vacunación y el comportamiento de nosotros van a hacer que pasemos de la mejor manera posible estos días muy complejos para el país", consideró el mandatario.

"Si las cosas salen bien es gracias al pueblo uruguayo y si no, la responsabilidad es del gobierno. Para ser bien claros: no es del gobierno, es del presidente de la República. No somos un gobierno que responsabilizamos a los demás o culpamos a los demás de lo que no nos gusta", dijo Lacalle Pou y agregó: "Tampoco nos ponemos a discutir por las cifras, simplemente tratamos de cambiarlas".

Con respecto al Plan de Vacunación, el mandatario habló de la situación en Israel, el país con más personas vacunadas contra el coronavirus. "Soñamos estar así", aseguró. "El plan de vacunación uruguayo es muy bueno comparado con el resto del mundo y comparado con nuestras expectativas. Si a eso le sumamos que ha bajado un poco la movilidad y si la gente cumple con el compromiso solidario para con la sociedad de cuidarse, los resultados deberían notarse en no mucho tiempo. Plazos no pongo (...) Este es el camino, esperemos llegar cuanto antes", expresó.