https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 17:13

17:01

La "joyita" de Colón no quiere dar ventajas...

Farías la rompió toda y no para: ¡dos horas de gimnasio!

Su representante, el "Ninja" Martín Sendoa (está de moda, es el de Copetti y varios más), le puso un nutricionista y un PF particular. Bajó los kilos que le pidió el "Barba" y ahora vuela con la sangre y luto.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

La "joyita" de Colón no quiere dar ventajas... Farías la rompió toda y no para: ¡dos horas de gimnasio! Su representante, el "Ninja" Martín Sendoa (está de moda, es el de Copetti y varios más), le puso un nutricionista y un PF particular. Bajó los kilos que le pidió el "Barba" y ahora vuela con la sangre y luto. Su representante, el "Ninja" Martín Sendoa (está de moda, es el de Copetti y varios más), le puso un nutricionista y un PF particular. Bajó los kilos que le pidió el "Barba" y ahora vuela con la sangre y luto.

Por Dario Pignata SEGUIR "Facu, hay que romperse el culo todos los días para poder llegar", es la frase de cabecera de Martín Sendoa, un buscador de talentos juveniles que lo vio a Farías cuando apenas tenía 13 años. Hoy, el "Ninja" Sendoa es su representante y está de moda: maneja a varios jugadores, llevó a Copetti de Rafaela a Racing y el ex agente de Neymar y Barcelona lo tiene de referencia para monitorear los elementos juveniles que surgen en Argentina.Este momento de explosión de Facundo Farías no es casualidad. A pesar de los 500 kilómetros de distancia y a pesar de la pandemia, el "Ninja" Sendoa está encima de la "joyita" sabalera.

Hace un par de meses, el "Barba" Eduardo Domínguez lo retó a Facundo como cualquier padre con su hijo: "Facu, tenés que bajar un par de kilos". Así de simple, sin vueltas. A Farías no le gustó, a nadie le gusta que le digan qué hacer.Pero su representante, a la distancia, lo rodeó de la mejor manera: un nutricionista particular que lo ordenó en las comidas (más allá del profesional que tiene Colón como institución) y un PF particular con un gimnasio privado donde entrenar a la hora que quiera.Así, la figura de Colón ante Godoy Cruz y una de las apariciones más importantes del fútbol argentino con apenas 18 años, entendió el mensaje. Elogiado como pocos por la prensa nacional ("tiene cosas de Tevez cuando arranca...", dijo Gustavo López en ESPN) y elegido como figura del partido, Facundo Farías sabe que no hay tiempo para descansar en elogios. Hoy, luego de los compromisos con el plantel de Eduardo Domínguez, no se apartó de su dieta saludable y se auto-agregó un turno extra de entrenamiento.Lejos de descansar, dos horas de ensayo propio con su PF particular en un gimnasio privado en Santa Fe. Meta y meta. Pasó Godoy Cruz, donde la rompió toda. Ya había sido de lo mejor ante el mismo River de Gallardo en el Monumental. Y ahora se viene el Racing de Pizzi este domingo en Avellaneda. Tenés que leer Farías se "bancó" las patadas y brilló con la picardía del potrero

Esa frase de su representante-amigo, el "Ninja" Sendoa ("hay que romperse el culo"), ese reto del "Barba" Domínguez que lo fue llevando de a poco pero firme. Todo sirve. Como el nutricionista, como el PF particular, como el gimnasio privado.

Si a ese fútbol virginal de baldío en Los Hornos, Facu Farías le agrega sacrificio profesional en todo sentido (cómo alimentarse, cómo cuidarse, cómo descansar), Colón tranquilamente podría ir desempolvando la calculadora. Y no por el tema del promedio justamente.