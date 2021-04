Facebook anunció sus próximos productos de audio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente ejecutivo de Facebook Inc (FB.O) , Mark Zuckerberg, dijo el lunes que la compañía planeaba lanzar varios productos de audio, incluidas salas de audio en vivo estilo Clubhouse y una forma para que los usuarios encuentren y reproduzcan podcasts.

La incursión de Facebook en el mercado del audio se produce cuando la repentina explosión de interés en Clubhouse, una aplicación de audio en la que multimillonarios y celebridades, incluido el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, han aparecido para conversar, podría estar menguando. Las descargas de la aplicación Clubhouse, que solo está disponible en los dispositivos iOS de Apple, sufrieron una disminución estimada del 70% en las descargas en marzo con respecto a febrero, cuando alcanzó un máximo.

Zuckerberg dijo que la red de medios sociales más grande del mundo planeó en los próximos meses lanzar características que incluyen clips de audio de formato corto llamados "Soundbites" y formas de crear efectos de sonido o mejorar la calidad del audio. Facebook dijo en una publicación de blog que comenzaría a probar salas de audio en vivo, que se lanzarían en el verano. Zuckerberg dijo que Facebook buscaba "tratar el audio como un medio de primera clase en la forma en que lo haríamos con fotos o videos" en una entrevista en Discord con Casey Newton, editor del boletín Platformer.

El rápido crecimiento de la aplicación Clubhouse ha demostrado el potencial de los servicios de chat de audio. Lo que no está claro es si Clubhouse, que acaba de cerrar una nueva ronda de financiación de la Serie C en la que una fuente dijo que estaba valorada en $ 4 mil millones, tendrá poder de permanencia a medida que disminuyan las instalaciones. La aplicación, que aún no está disponible para Android, se enfrenta a la competencia de varias empresas que trabajan en clones de Clubhouse. Twitter Inc (TWTR.N) está probando su función de audio en vivo Spaces, junto con nuevas funciones de Discord, LinkedIn, propiedad de Microsoft (MSFT.O) , Slack y Spotify Technology (SPOT.N) .

Reddit también dio a conocer una vista previa de su producto "Reddit Talks" a los moderadores el lunes. a firma de análisis Sensor Tower estimó que Clubhouse tuvo una disminución del 72% en el crecimiento de alrededor de 9,6 millones de instalaciones de febrero a alrededor de 2,4 millones en marzo.

Facebook, que ha sido criticado durante mucho tiempo por su manejo de contenido problemático en todos sus productos, enfrentará los desafíos de moderar el contenido de audio en vivo y grabado. Lee mas Facebook dijo que sus salas de audio en vivo estarían disponibles en su producto Messenger y en su aplicación principal. Dijo que probaría las salas con figuras públicas y en grupos, un producto que la compañía ha promovido vigorosamente como lugares para personas con intereses comunes, pero que también se ha utilizado para difundir información errónea y organizar actividades extremistas.

Como parte de los anuncios, Zuckerberg también dijo que Facebook está trabajando con Spotify en "Project Boombox" para compartir y escuchar música en su plataforma. Facebook dijo que los usuarios podrían enviar donaciones o sugerencias a los creadores en salas de audio en vivo a través de "Stars". Después del lanzamiento, ofrecerá otros tipos de monetización, como acceso de compra única o suscripción para salas. También anunció un fondo de creación de audio para Soundbites.

La compañía está trabajando para atraer a más creadores que estén acostumbrados a recibir propinas y otros pagos directos de los fanáticos.