La tasa de camas ocupadas en los centros de salud públicos de Rosario supera el 90%. La mayor actividad en relación a 2020 y el aumento de casos de covid-19 se combinaron para llegar a esta cifra.

Coronavirus en Santa Fe Los casos Covid junto a otras patologías llevan a una alta ocupación hospitalaria en Rosario

El porcentaje alto de ocupación de camas en los centros de salud privados y públicos de Rosario es un tema que inquieta en esta ciudad. Abril se presenta como un mes con mayor demanda de este tipo frente al aumento de casos de covid-19 en relación a meses anteriores.





Juan Becerra, director de Servicios de Salud de la Municipalidad local, habló con El Litoral sobre éste y otros temas sanitarios. Con respecto a la tasa de ocupación, el médico aseguró: “Los valores si bien van fluctuando, están muy altos. Hay un porcentaje de ocupación. Ayer teníamos una ocupación del 91, 93 por ciento”. Becerra dijo que los efectores tenían una ocupación alta a expensas de la patología no covid. Ahí se incluyen los siniestros viales y los hechos de violencia. “En las últimas semanas esto se va mezclando y aumenta la ocupación por covid o por casos de patologías respiratorias compatibles con covid. Entonces tenemos un porcentaje alto de ocupación porque estamos internando todo”. El profesional subrayó la diferencia de la situación actual con lo que sucedió en 2020 cuando en esta época del año se cumplía con un aislamiento estricto. El año pasado, el descenso que se había producido en otras patologías daba un porcentaje de ocupación menor.





Becerra, que trabaja cotidianamente en cuestiones sanitarias, comentó: “Lo que estamos viendo es aumento de las consultas febriles en nuestras guardias. Aumento de las consultas telefónicas al sistema de emergencias. Consultas febriles aumentadas en algunos centros de salud, en la parte ambulatoria”.





La posibilidad de llevar gente con cuadros moderados de coronavirus a hoteles no está comtemplada desde el sector público rosarino. “Nosotros desde la Secretaría no hemos incurrido en esa opción -contestó Juan Becerra-. Sí en otras desde el plan de contingencia como se hizo en algún momento el año pasado. Es tratar de aumentar al máximo la capacidad instalada de los efectores. Aumentar la capacidad de camas sin requirimiento de oxígeno para otras patologías en los mismos hospitales”. La idea sería rediseñar consultorios externos para poder modificarlos como una internación no covid.







Evitar las aglomeraciones para hisoparse





Otra cuestión que se observó en los últimos días es la cantidad de gente que acude al hospital Carrasco a hacerse el hisopado. “Nunca es bueno pocos lugares con alta concentración de gente para ir a hacerse la consulta del hisopado -aseguró el médico-. Nosotros estamos trabajando en esa línea de tratar de redireccionar la demanda. A partir de la incorporación del gobierno provincial de lugares para hisopado en distintos puntos de la ciudad hemos notado una distribución quizás más lógica. Lo de ayer (lunes 19) fue un día de muchas consultas. Lo que uno trata de insistir en este momento es de que solamente se hisopa a gente que tiene síntomas. Y después, usar nuestras obras sociales. La seguridad social justifica con síntomas cualquier hisopado de cualquier afiliado. Usando la obra social se exponen menos a una cola masiva como puede ser la del Carrasco ayer”.





La situación para el personal de salud es más favorable tras la vacunación contra el coronavirus. Con respecto a esto, Becerra afirmó: “La gran mayoría del personal de salud ya tiene las dos dosis con lo cual uno no debe trabajar relajado, pero sí con más tranquilidad o con un poco menos de temor frente a la exposición. De todas maneras, la recomendación es seguir cuidándose igual que si uno no estuviese vacunado. Se permitiría el regreso del personal que estuvo licenciado el año pasado al colocarse dos vacunas. Se podría llegar a reincorporar”.