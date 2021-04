Wolverhampton se autoproclamó campeón de la Premier League 2018/19

Tras las especulaciones que marcan que los equipos del Big 6 (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham y Arsenal) de Inglaterra quedarían desafiliados de la Premier League por ser parte de la incipiente y polémica Superliga Europea, Wolverhampton, que terminó séptimo en la temporada 2018/19 por detrás de todos ellos, aprovechó la volteada y se adjudicó el título de manera unilateral. Al menos, claro, en las redes sociales y de modo jocoso.



"Campeones de la Premier League 18/19. Probablemente sea demasiado tarde para un desfile...", escribió en su cuenta oficial de Twitter el club inglés, que le tomó la patente a Manchester City (campeón), Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal y Manchester United en dicha temporada.

It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l