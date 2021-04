https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 21.04.2021 - Última actualización - 13:58

13:56

¿Bianchi por Garcés?. El ex zaguero de Newell´s y Atlético Tucumán (foto) tendría chances de reemplazar al pibe de las divisiones inferiores en la línea de tres. Crédito: Archivo

¿Bianchi por Garcés?. El ex zaguero de Newell´s y Atlético Tucumán (foto) tendría chances de reemplazar al pibe de las divisiones inferiores en la línea de tres. Crédito: Archivo

Colón ya piensa en Racing ¿Bruno Bianchi y Alexis Castro adentro?

Los retornos del zaguero Bruno Bianchi y del tercer interno Alexis Castro serían dos modificaciones que tendría el "Barba" Eduardo Domínguez en mente para el partido de este domingo a las 15.45 contra Racing en el Cilindro de Avellaneda. En el caso de Bruno Bianchi (a quien el DT pensaba darle rodaje contra River pero fue aislado por ser contacto estrecho de "Pulga") ingresaría por Facundo Garcés en la línea de tres para cuidar a Burián. En cuanto al ex San Lorenzo, que arrancó a puro gol, se metería en el once por el cordobés Bernardi. El resto, por ahora, todo igual.

Sin dudas que mucho foco pone el entrenador en recuperar a los importantes soldados que se le fueron cayendo. Ejemplos: los delanteros Nicolás Leguizamón y Wilson Morelo; el lateral-volante Gonzalo Piovi. Por ahora, los dos primeros están afuera del juego del partido con Racing en el Cilindro de Avellaneda.

En cuanto al zurdo Piovi, que dio positivo de Covid-19 hace algunos días, llegaría con los tiempos justos para el alta médica respecto al contagio, pero la duda está en el rodaje de juego con balón: hace tres partidos que no arranca entre los once. Una posibilidad es que viaje con la delegación, no arranque de titular y pueda estar como un posible recambio para Eduardo Domínguez.

No hay dudas que mantendrá la columna: al arco Burián, atrás Goltz manejando a los tres, el doble "5" con Aliendro-Lértora y el binomio de ataque con Luis Miguel Rodríguez y Facundo Farías en la ofensiva. Colón, que sacó 2 de 9 en las últimas tres fechas, sigue como puntero en la zona 1. Claro que ahora con River acortando distancias: se puso a tres unidades el equipo de Gallardo.

Hay que recordar que al "Negro" le queda: visitar a Racing, recibir a Arsenal y recibir en la última fecha a Unión en el clásico santafesino. En caso de terminar con el "1", Colón jugará de local los cuartos de final, lo que supone al menos una ventaja logística.