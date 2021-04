https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tragedia familiar

La muerte de un padre y la agonía de su hijo conmueven a Reconquista

El suceso ocurrió en la siesta de este miércoles. En principio, se cree que un hombre terminó con su vida y luego su hijo también intentó suicidarse, pero no lo logró y agoniza con muerte cerebral. Sin embargo, no se descarta que uno le haya disparado al otro y luego se suicidara.

Por Gustavo Capeletti Un luctuoso hecho policial envolvió en la siesta del miércoles a una familia domiciliada en calle Almafuerte al 978, zona norte de Reconquista: Ernesto Juan Corgniali, de 73 años, habría terminado con su vida con un disparo de arma de fuego que le ingresó por la boca y dejó un orificio de salida en la zona posterior del cráneo. Su hijo, Julio César Corgniali, de 37 años y con problemas psiquiátricos, también sufrió una herida de bala en la zona craneana, pero eso no bastó para que su existencia se apagara del todo. Fue derivado en estado desesperante en una ambulancia al Nuevo Hospital de Reconquista, donde los médicos que lo atendieron dictaminaron muerte cerebral. Al momento del trágico suceso una hija de la víctima estaba en la casa, al escuchar las dos detonaciones llamó a su otro hermano llamado Mauro que llegó enseguida la vivienda y juntos ingresaron a la habitación donde se encontraron con el cuadro menos deseado: el padre sin vida sobre la cama, y el hermano herido en el piso. El parte oficial de la policía precisó que alrededor de las 14:30, un llamado telefónico alertó a la central policial del 911 sobre un herido de arma de fuego en ese punto de la ciudad. Una vez en el lugar, dieron con el septuagenario con un disparo de arma de fuego en la cabeza y ya sin vida, y con el cuerpo del hijo que agonizaba, todo en un dormitorio de la vivienda. El servicio de Emergencias 107 procedió al traslado de la persona de menor edad, aún con vida, al nosocomio local. Inmediatamente, los agentes policiales preservaron el lugar para luego dar lugar al trabajo del Grupo Técnico Criminalísitico. El fiscal de turno, Dr. Sebastián Marichal, se hizo presente en el lugar y ordenó la autopsia del fallecido. En la escena se secuestró un revolver calibre 38 con dos vainas servidas y se dispuso el traslado del fallecido a morgue judicial para correspondiente autopsia. Tenés que leer Intento de femicidio seguido de suicidio en Rosario Marichal sostuvo que los cuerpos no presentaban signos de violencia y que en principio quedó descartada la presencia de terceros. Las hipótesis que manejan los investigadores son la del doble suicidio (la más fuerte) y eventualmente la de un homicidio seguido de suicidio. La prueba de dermostest dio positivo en Corgniali padre, ahora resta saber los resultados de los demás análisis de pólvora en la piel que ordenó el fiscal.