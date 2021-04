Desde deudas hasta infidelidades: el grupo de "escraches" que es furor en San Juan

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El grupo de Facebook ya cuenta con más de cinco mil miembros. "Si no hay justicia, hay escrache", dice la imagen de portada de la cuenta, donde se puede publicar desde estafas virtuales hasta quejas contra funcionarios públicos.

Hay un grupo de Facebook sanjuanino que está siendo furor. "Escraches San Juan" es un grupo público, que actualmente cuenta con más de cinco mil miembros y que fue creado el 17 de enero del 2020.

En la información del grupo dice: "Harto de que en tu grupo de compraventa la escrachen a Doña Pocha? te estafó la vieja de las semitas? no le puso el chicharron? no vino el pata de lana? te querés quejar de un político? no tenes amigos y querés subir un meme pelotudo para que te re puteen? TENEMOS LA SOLUCIÓN!!! Llegó ESCRACHES SAN JUAN descarga tu irá con ese hijo de p*** a que algo te debe y no rompa las bolas en los grupos de compra venta. Gracias".

En la descripción del grupo figura que "cualquier persona puede ver quién pertenece al grupo y lo que se publica", "cualquier persona puede encontrar este grupo".

La gente sube denuncias públicas, imágenes, situaciones que les pasaron vinculadas a deudas y se puede comentar y compartir.