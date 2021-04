https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo ha hecho constar Hacienda en un nuevo informe que ha remitido a los juzgados de Esplugas de Llobregat, en Cataluña.

Ocultó sus ingresos Ratifican que Shakira defraudó por 14,5 millones de euros al fisco español

El informe remitido por la Agencia Tributaria considera que la cantante habría defraudado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 por simular que no vivía en España y que habría ocultado sus ingresos a través de un entramado de sociedades.

La cantante colombiana, por su parte, asegura que dice la verdad y que permaneció menos de 184 días en España y que no tenía la obligación de tributar en el país ibérico, al no cumplir el mínimo de días necesarios para ser considerada residente fiscal. Para demostrarlo, la defensa de Shakira alega su agenda de conciertos y su participación en el programa The Voice en Estados Unidos.

Según ha avanzado El Periódico de Catalunya, tras conocerse el nuevo informe la titular del Juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha citado a declarar a los técnicos de Hacienda y a los peritos de la defensa el 8 de julio para que le expongan cuáles eran las obligaciones fiscales de Shakira.

La querella de la Fiscalía de Barcelona, apunta que Shakira no habría presentado la liquidación del IRPF y el impuesto de patrimonio durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. De este modo, habría producido un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12,4 millones de euros por el IRPF y de 2,19 millones por el impuesto de patrimonio.

Cabe recordar que en el año 2018, en cuanto conoció el importe que se le reclamaba, la cantante desembolsó una cantidad superior a los 20 millones de euros a Hacienda, lo que demostraba, según su defensa, su voluntad de colaborar con la justicia.