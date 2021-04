https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Departamento Castellanos

Emergencia sanitaria: en Rafaela se aprobó el incremento de las multas

Quienes no cumplan con las normativas generales vigentes, incluidas actividades no permitidas en algún tipo de establecimiento o fiestas clandestinas, recibirán una sanción de hasta 200 mil pesos. Asimismo, se multará con hasta 60 mil pesos a personas que no usen barbijo.

