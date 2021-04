Japón continuará en el calendario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será, al menos, hasta 2024, merced a la renovación del vínculo que vencía en la presente temporada.

Más allá de estar en un fin de semana de descanso, la Fórmula Uno siempre genera novedades relacionadas a una de las actividades que logró adecuarse a los condicionamientos impuestos por la pandemia de Covid-19 y que, vale recordar, para la presente temporada tiene previsto el desarrollo de 23 competencias.

Una de las noticias de la jornada. es la confirmación que el Grand Prix de Japón continuará al menos otros tres años en el calendario de la máxima categoría del deporte motor. Esto, merced al acuerdo de renovación rubricado horas atrás, por el cual el tradicional circuito de Suzuka continuará siendo sede de la carrera hasta 2024, inclusive.

El actual contrato expira en 2021, por lo que el CEO de la F1, Stefano Domenicali, anunció oficialmente la extensión del vínculo: "Japón ocupa un lugar especial en los corazones y recuerdos de los aficionados de la F1 en todo el mundo. Suzuka fue sede de muchos momentos legendarios del deporte y donde se decidieron 11 campeonatos mundiales".

Por su parte, el director de la organización del evento, Kaoru Tanaka, expresó: "Queremos extender nuestro especial agradecimiento a los miembros de la Fórmula 1, comenzando por Stefano Domenicali, por el gran entendimiento mostrado durante las negociaciones".

Finalmente, resulta oportuno recordar que en el calendario 2021, el Grand Prix de Japón está programado como decimoséptima competición y se desarrollará entre el 8 y el 10 de octubre venidero.

La evolución de McLaren

Está claro que el británico Lando Norris comenzó la temporada 2021 en un nivel impresionante, tal como lo expresan un cuarto puesto y un podio en dos carreras, dejando a Daniel Ricciardo muy atrás tanto en Bahréin como en Imola. La perspectiva es que parece que el joven de 21 años disfrutará de un buen año, para lo cual mucho tendría que ver el nuevo McLaren 35M.

El inglés atraviesa por su tercera temporada como piloto oficial, pero en 2018 era probador y pudo calibrar el rendimiento del monoplaza en varios viernes de GP, por lo que puede compararlo con el actual: "Ha sido un placer y algo genial ver cómo ha crecido el equipo", subraya inicialmente en "In The Fast Lane".

* "A pesar de que siempre ha sido McLaren, que es un equipo increíble, la diferencia entre hace tres, cuatro o cinco años y dónde estamos ahora, es increíble. Hay un ambiente mucho más fresco y estoy encantado de ser parte de todo y ayudar al equipo en su trayectoria ascendente", reafirmó.

Según su opinión, no se trata sólo de las prestaciones puras del coche, sino de la forma en la que trabajan y el buen ambiente dentro de la escuadra.

* "En los últimos años hemos mejorado enormemente la forma en cómo trabajamos juntos, la mentalidad, el espíritu... Porque el rendimiento en la F1 no depende sólo de lo bueno que es tu coche: hay muchos factores externos que se necesitan para estar al más alto nivel. Pueden ser las paradas en boxes, la mentalidad de los mecánicos para que el equipo trabaje", agregó.

* "Puede ser lo inspirados que estén los ingenieros en la fábrica, haciendo piezas y trayendo mejoras al coche y cosas así. Ha habido una buena trayectoria y todo ha mejorado enormemente. Además, creo que este año hemos mejorado un poco con la incorporación de Daniel (Ricciardo) al equipo: nos da una perspectiva nueva, una visión diferente de muchas cosas y puedes sacar muchas cosas de su pasado", concluyó.

Confían en Vettel

Resulta evidente que con solamente dos carreras disputadas, es demasiado prematuro elaborar conclusiones; a lo que se suma la gran variación de equipos protagonizada por muchos pilotos y el escasísimo tiempo de preparación, como consecuencia de la pandemia.

Uno de los más criticados en este inicio de temporada, es el ex campeón mundial, Sebastian Vettel, quien hasta aquí no ha podido sumar ningún punto. Sobre el particular, el jefe de Aston Martin, Otmar Szafnauer, cree que el germano hará todo lo posible por ir mejorando su rendimiento, con un monoplaza que no se encuentra en la cabeza de la zona media, como se esperaba.

* "Sé que tiene grandes expectativas puestas en sí mismo y que trabajará incansablemente para mejorar y avanzar en esa curva de aprendizaje. No se está castigando a sí mismo, por así decirlo; por lo que reconducirá esa pequeña frustración y estará aún más decidido para ponerse al día rápidamente", sostiene.

* "Lo que más lamento, es que no fuimos tan fiables como deberíamos haber sido en invierno y Seb perdió una parte significativa de su día y medio de test. Si hubiéramos tenido más pruebas, habría estado en el coche más tiempo y estaría en un lugar diferente en el proceso de aprendizaje", asevera.

Todos coinciden que las diferencias de concepto entre el Ferrari que Vettel dejó y la del AMR01 son uno de los motivos de su falta de adaptación: "Si las filosofías del coche son completamente diferentes, lleva tiempo adaptarse. He hablado con Sergio Pérez, quien se fue a un Red Bull que tiene una filosofía diferente a la nuestra, y dice lo mismo, que le va a llevar tiempo en el nuevo asiento, para poder llegar a esos finos márgenes en los que podrá sacarle el máximo partido al coche. Es así de simple", argumenta el directivo de Aston Martin,