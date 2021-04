La carpa sanitaria podría montarse en el Cullen

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.04.2021

Lo dijo el director del hospital, Dr. Juan Pablo Poletti. Allí se podrán internar entre 30 y 40 pacientes no covid. Es para poder brindar un mejor servicio de salud en la pandemia.

Durante la jornada de este martes arribará a la ciudad la carpa sanitaria del Ejercito Argentino que será levantada en el hospital José María Cullen para ampliar su capacidad de atención, en medio de la pandemia. Es que por estas horas sólo quedaban disponibles "de 3 a 4 camas" de terapia intensiva para responder a la demanda por la emergencia sanitaria.

La novedad de hoy es que existe la posibilidad de que el hospital de campaña sea montado en el interior o en las adyacencias del Hospital Cullen, y no en el predio del Liceo Militar, en frente, donde se pensó cuando se decidió traer la carpa a la ciudad.

"Ayer estuvimos reunidos con el Ejército y hoy tenemos otra reunión con autoridades ministeriales (de Salud) y con una especialista del Ejército que conoce la carpa y sus características", comenzó diciendo el director del Cullen, Juan Pablo Poletti, en declaraciones radiales a la prensa por LT10."Ella nos dirá cuál es el mejor lugar para montarlo, para tratar de evitar de ponerlo en el Liceo y que esté más cerca del hospital para poder aprovechar toda la logística que ya tenemos".

En ese sentido, "la idea es 'estirar' las camas sin necesidad de extender el recurso humano que hoy ya no tenemos", dijo el director del hospital. "La carpa no tiene laboratorio, sala de rayos ni tomografía, entonces sería mayor la logística a implementar que lo que el servicio ofrece en sí. Entonces, al tenerlo en el interior o anexo al hospital, lo más cercano posible, nos permitiría que sea una sala más del hospital. Únicamente hay que reforzar la enfermería y limpieza".

"De esta manera contaríamos con unas 30 a 40 camas más, en el caso de que la situación se desborde. Ojalá no tengamos que usarlo, pero uno tiene que pensar siempre en el peor de los escenarios y no se puede 'salir a buscar balas en el medio de la guerra', ¿no?", dijo Poletti, en una metáfora militar. "Allí internaríamos los casos de no covid", finalizó.