Disgusto en el gobierno Fiesta clandestina: aceptaron la renuncia a Lucas Candioti

Lucas Candioti, el subsecretario de Comercio Exterior de la provincia que participó de una fiesta clandestina en el barrio cerrado Aires del Llano el fin de semana, quedará finalmente fuera de su cargo. La difusión y viralización de los videos en los que se lo ve bailando animadamente y abrazándose con otros concurrentes al evento, generó un cimbronazo en el gobierno provincial. Es que las imágenes muestran con elocuencia cómo el joven funcionario en el festejo del cumpleaños de un empresario de la ciudad participa con baile, sin distanciamiento social y sin barbijo.

Candioti depende en cuanto a jerarquía del ministro de la Producción, Daniel Costamagna. Ante el escándalo, presentó la renuncia, pero inicialmente no le fue aceptada. Según informaron fuentes de la Casa Gris a El Litoral, se le iba a aplicar "una sanción ejemplificadora". Sin embargo, finalmente se supo que el gobernador Omar Perotti decidió aceptarle la dimisión, y que Candioti dejará su puesto.

La sanción

La sanción supuestamente "ejemplificadora" para Candioti iba a consistir en la reducción a la mitad de su salario por el término de tres meses - cobra entre 180 y 200 mil pesos-. El dinero sería donado a instituciones que trabajen por la pandemia. Además, debía realizar tareas comunitarias por el mismo período de tiempo, a contra turno, y los fines de semana.

La supuesta sanción que se iba a aplicar no figura ni en el Código Penal ni en ninguna normativa provincia o nacional. Lo más cercano y aproximado es el decreto Nro. 337 firmado por Omar Perotti en abril del año pasado, en el que se establecía que cuando la transgresión a las disposiciones establecidas en el marco de la pandemia fuesen protagonizadas por agentes del estado, "cualquiera fuere su situación de revista o escalafón", será considerado "infracción a los deberes propios del cargo, a los fines disciplinarios correspondientes". Pero deriva de ello una discusión jurídica no saldada: ¿dicho régimen disciplinario previsto para los agentes de planta, puede ser trasladable a los funcionarios políticos? Las opiniones están divididas y muchos aseveran que no correspondería para estos últimos. No hay normativa que lo establezca; fue una ocurrencia de las autoridades actuales, a partir de lo sucedido con Lucas Candioti.