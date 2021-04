Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cortes intermitentes de luz

VECINA DE GUADALUPE, CALLE DORREGO

"El día 21 empezamos con un problema en el suministro de energía. La EPE nos corta la luz, vuelve 5 minutos y otra vez la corta. Nos están fundiendo los aparatos eléctricos; con la carne abombada en la heladera; los lácteos que se nos cortan... Además no nos han enviado la boleta para poder pagar el mes pasado y el mes anterior. Esto es toda una zona de Guadalupe, de calle Dorrego, varias cuadras, lado par (no sé si también pasará en el lado impar). Esto es un caos. Y llamamos a la EPE y no nos atiende nadie. Absolutamente NADIE. Gracias por el espacio y ojalá se solucione el problema o sepamos al menos qué es lo que está pasando. Es un atropello tremendo".

Un muerto cada dos minutos y medio

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"El día 22, por TV informaron que en las últimas 24 horas murieron, por Covid-19, 537 personas. Considerando que tenemos 1.440 minutos en el día, esto equivale a que muere una persona cada 2,7 minutos. O sea que cada dos minutos y 42 segundos, muere un argentino. Yo creo que es hora de que reflexionen los que aún no lo han hecho y que se tomen medidas más estrictas. Así no podemos seguir. Muchas gracias por el espacio".

Recursos

UN LECTOR

"Estoy leyendo con tristeza que la minera canadiense, que está operando en Jujuy y Salta, en los yacimientos de litio, con beneplácito anuncia lo bien que le va en la exploración y en la producción del yacimiento. Digo tristeza, porque como argentino, veo que nos están robando todos los recursos: el oro, la plata, los minerales estratégicos y ahora también el litio, mineral estratégico para los tiempos que vienen. A veces me pregunto, como muchos argentinos, dónde está el patriotismo de nuestros gobernantes; dónde está el proyecto nacional. Somos una colonia".

Urge tomar conciencia

LECTORA ATENTA

"La noticia fue del diario Clarín, por lo tanto no se puede decir que es del gobierno nacional. Según el diario Clarín, una chica de Castelar viajó a Bariloche con dolor de garganta y contagió a 65 compañeros, antes de que se cancelaran los viajes. Pienso que aunque sea chocante, no queda otra que cerrar todo, también aquí en Santa Fe, por dos semanas o por lo que las autoridades juzguen conveniente. Porque no entienden. Hay gente que dice que no se va a vacunar, que no va a usar barbijo, etc., y se le viene encima a hablarle y uno tiene que estar disparándole, huyéndole. No sé lo que tienen en el pensamiento. Por favor, desde el diario traten de crear conciencia".

Multas a las festicholas

ALBANO

"Quiero saber si se están cobrando o no multas como resultado de fiestas, festicholas, reuniones, etc., atento a la prohibición por Covid-19. Y si están cobrando, ¿a qué destinan ese dinero? Yo sugiero que sea donado a Emaús, a la Casa Cuna, a tantas instituciones que necesitan. Y si se cumple, ¿cuál es el valor de las multas? También sugiero que los funcionarios del gobierno, tanto sea provincial, municipal como comunal, donen sus dietas y un porcentaje de sus sueldos, porque hay mucha necesidad y ellos deben dar el ejemplo".

Bono para jubilados

DORA FERNÁNDEZ

"Quiero preguntarle a Anses qué pasó con el bono extraordinario de $ 1.500, que nos iban a dar a los jubilados nacionales. Nosotros no cobramos el bono que era para abril y mayo, y yo quisiera que alguien nos responda por qué no cobramos ese bono, como estaba estipulado. ¿Será el mes que viene? Si no es así, es preferible que no nos creen falsas expectativas, porque nosotros tenemos mucha necesidad y no se puede estar jugando con eso. Yo cobré el sueldo pelado, igual que el mes pasado".

Un fracaso desde todos los ángulos

ALFREDO SALOMÓN

"Con el justicialismo instalado en el Vaticano, de la mano de Francisco, Grabois se instaló con una misión, según las noticias que llegan desde Europa. Yo no sé cómo terminará esta película; lo único que sé es que Grabois está identificado con el justicialismo kirchnerista, con Alberto y con la 'abogada exitosa' a la cabeza, y eso es un preanuncio poco esperanzador. Debo confesar que he perdido mi capacidad de asombro. No debemos desconocer las intenciones de esa señora, que está dispuesta a debilitar este país al máximo, para luego, junto a países archiconocidos donde reina el comunismo, instalar un nuevo modelo, donde seguramente reinará la miseria, el hambre y una democracia totalmente degradada. Conclusión: estamos muy solos, con gobernantes que nos están llevando al fracaso desde el ángulo que se mire. Ojalá que me equivoque".

Pandemia y encuestas

MARIO PILO

"Las encuestas del hoy, aunque por supuesto hechas en el país que empieza y termina en la General Paz más Buenos Aires, revelan que la imagen y aceptación presidencial han caído a niveles tan bajos, que eso afecta a la propia institucionalidad. Pues el gobierno no es creíble ni goza de autoridad moral o política. Solo un 35 %, la base kirchnerista pura, aprueba la gestión nacional de Fernández y un 38 % de su álter ego en desgracia, Kicillof, en Buenos Aires. La oposición junta un 63 % de aprobación a Larreta, en Capital Federal. Esto profundiza la grieta, añejada ya, pero también genera un tembladeral institucional, que el tema presencialidad escolar potencia. Y reitero: es un disenso de Capital Federal, Buenos Aires, Formosa y Santa Cruz. El resto de las provincias del país se han escindido del modelo venezolano en marcha y potencian la educación pública presencial. También lo hace, por ahora, la confusa Justicia. ¿Hay un plan detrás de todo esto? Generar, quizás basados en criterios humanísticos, un toque de queda prolongado y un estado de sitio que deje sin efecto las elecciones de este año. Esperemos que no. Sería catastrófico en el actual ánimo social. Como ironizaban los recordados Les Luthiers: errar es humano y echarle la culpa a los otros es más humano aún".