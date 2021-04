https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

The Tonight Show

Nicki Nicole pasó por el programa de Jimmy Fallon: "Estoy soñando no me despierten"

La artista rosarina cantó “Wapo traketero” y “No toque mi naik” -este último junto al puertorriqueño Lunay- en el late night show más popular de Estados Unidos.

Crédito: Redes sociales

Nicki Nicole pasó este miércoles por The Tonight Show, el programa que Jimmy Fallon conduce por la señal estadounidense NBC, tal como se había anunciado. Su intervención en el late night show más popular de los Estados Unidos fue un número musical, en el que cantó “Wapo traketero” -su primer hit- y “No toque mi naik”, una colaboración con el puertorriqueño Lunay, que fue un “invitado especial” de la presentación de Nicole Cucco en el programa de Fallon. “Nuestra próxima invitada es una superestrella argentina”, anunció Fallon, para dar pie al número de Nicki Nicole. Luego, el presentador adelantó los títulos del setlist, que fueron un verdadero desafío de pronunciación para un angloparlante. “¡Esta es Nicki Nicole!”, añadió, y dio pie a un show que duró poco más de cuatro minutos, en el que la rosarina estuvo acompañada por seis músicos en escena y dos coristas. Hacia el final del número, Lunay se subió al escenario para acompañar a Nicole en la canción que interpretan juntos y que lanzaron en marzo de este año. Nicole Denise Cucco, de 20 años, se ubicó como la nueva gran figura del trap argentino con el estreno del videoclip “Wapo traketero”, el 25 de abril de 2019. Aquel video terminó siendo un puente para que la rosarina se profesionalice y su carrera salga de la órbita local en la que estaba hasta entonces. Pasaron casi dos años exactos entre aquel primer hito de su carrera, el que la posicionó a nivel nacional, y su presentación en el programa de Fallon, que termina de sellar un cambio de escala en su carrera en la música. La argentina empezó a avanzar a paso firme durante 2020, luego de ser nominada a los Grammy Latinos y comenzar a grabar colaboraciones con artistas internacionales. “¡Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo!”, dijo la vocalista de 20 años en sus redes sociales, el día que anunció su presentación en The Tonight Show. Luego de su presentación la artista posteó “Estoy soñando no me despierten” en su cuenta de Twitter. estoy soñando no me despierten pic.twitter.com/GjV7qkZTWP — Naiki (@naikinai19) April 28, 2021

