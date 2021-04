https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tienen un 96,8 % de eficacia Los test rápido de Covid ya se venden en Santa Fe, pero no de forma masiva

A fines de febrero, la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) autorizó la venta de un test chino Immunobio del laboratorio "Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd" para la venta en farmacias y de uso profesional exclusivo, y que sirve para detectar el Covid-19 y brindar un resultado en 10 minutos.

El test rápido chino llegó al país en marzo con una primera tanda de 20.000 y en los últimos días arribó otro cargamento similar. En este sentido, el test que cuenta con un 96,8 por ciento de eficacia, empezó a distribuirse en las farmacias del país, aunque a las droguerías santafesinas que provén a las farmacias, el stock que llegó fue limitado y queda solo un escaso número.

"Todavía no hay una disponibilidad masiva en farmacias, debido a que las droguerías que distribuyen en la zona, según un relevamiento que hicimos, podrían empezar a tener un stock más importante disponible a partir de la segunda quincena de mayo", informó Miriam Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circunscripción, que nuclea 700 farmacias del centro-norte provincial.

En cuanto al valor de mercado, el test rápido de Immunobio se vende a un precio que ronda los $ 2.500; casi a la mitad que un test antígeno por PCR de laboratorio que puede costar entre $ 3.500 y los $ 6.000.

Supervisión de un profesional

Monasterolo destacó que "si bien es un test que se puede vender de forma libre en farmacias, es un test rápido de uso profesional exclusivo. Por lo que necesita siempre de la intervención de un profesional para tomar la muestra y hacer la lectura de la misma. Es muy importante que la población actúe con la mayor responsabilidad posible".

Es por ello que lo recomendable es que al test lo haga y supervise un médico, enfermero o un bioquímico. "Si esto no se realiza por un profesional estamos en problemas. Primero porque la toma de la muestra no se realiza correctamente y segundo porque no se podría cargar epidemiológicamente el informe, y se perdería el nexo epidemiológico, algo que no debería ocurrir", sostuvo la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circunscripción.

Cómo se realiza

El test de antígeno se hace por medio de un hisopado que puede tomar secreciones de garganta humana y secreciones nasales para detectar el coronavirus SARS-CoV-2. El resultado positivo o negativo se obtiene en unos 10 minutos, al igual que un test de embarazo, en este test de Covid si aparecen dos rayas el resultado es positivo y en caso de una sola, es negativo.

Este producto se compone por una bolsa de aluminio con cassette de prueba y desecante, tampón de ensayo (buffer), hisopo estéril, reactivo y tubo de recolección de muestras e instrucciones de uso.