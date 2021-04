Turquía reemplazará a Canadá en el calendario de la F1

La Fórmula 1 anunció este miércoles la cancelación del Gran Premio de Canadá, que iba a realizarse entre el 11 y 13 de junio, y su reemplazo por el Gran Premio de Turquía que se llevará a cabo en Estambul.



"La Fórmula 1 confirmó un cambio en la séptima cita del calendario, con el Gran Premio de Turquía reemplazando al Gran Premio de Canadá para el fin de semana del 11 al 13 de junio. Debido a las restricciones de viaje internacionales vigentes en Canadá, resultaba imposible para la Fórmula 1 entrar en el país sin una cuarentena obligatoria de 14 días, lo que ha llevado a este cambio", expresó la categoría en un comunicado.

