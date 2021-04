Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buenos deseos y oraciones

JOSÉ LUIS

"Soy sincero al decir que desde joven tengo una gran afinidad con el peronismo. Aun así, me ha devastado la información de la internación y el estado crítico del ex gobernador Miguel Lifschitz. Hacía mucho tiempo que no me sentía apenado por un político, y debo destacar además que con mi esposa hemos elevado varias oraciones a Dios para pedir por su recuperación. Siempre creí en su honestidad y su interés por mejorar la provincia. Aunque no comparto su ideología, no es impedimento para reconocer todo lo bueno que ha hecho y para darme cuenta de que un hombre de su talla es imprescindible en el campo político santafesino. Mi más profundo deseo de que Miguel se ponga bien y nos siga brindando su capacidad para engrandecer a nuestra provincia".

****

Disparidad en la vacunación

JOSÉ LUIS BRAIDOT

"Señora ministra de Salud de Santa Fe: es hora que ponga las cosas en su lugar. Tengo 69 años y 6 meses. Vivo en Avellaneda. Y por ese solo hecho circunstancial aun no me han vacunado. Observo con preocupación que en muchas ciudades están vacunando personas de 60 en Rosario, de 63 en Santa fe, en Reconquista de 66. Mientras que en mi ciudad, aún están vacunando personas de 75 años. Todavía está a tiempo de solucionar esto, que quizás usted desconozca, enviando las partidas necesarias para equilibrar esta situación anómala. Quienes padecemos de glucemia estamos desprotegidos, y no merecemos que, por tener domicilio en una ciudad determinada, no tengamos los mismos derechos que los demás ciudadanos de la Provincia. Disculpe, pero ya he agotado los medios a mi alcance para poner de manifiesto mi descontento con lo que esta pasando, por lo que ruego a Dios la ilumine y solucione a la brevedad esta anomalía".

****

Paralizados, como las obras públicas

CARLOS FERREIRA

"Hace unos días, se reunió el presidente Fernández con el gobernador Perotti y varios ministros en la ciudad de Rosario, por el tema obras para Santa Fe. Quisiera saber si el gobernador Perotti solicitó parte de esos recursos para el puente Santa Fe-Santo Tomé, tan necesitado. Acá, en un año y medio de gobierno, el Ministerio de Obras Públicas está paralizado. Pareciera que no existe Vialidad provincial ni ninguno de los otros organismos. El gobernador Perotti y sus ministerios están paralizados".

****

Llegan cartas

La Hidrovía no le importa a nadie

CLAUDIO ERNESTO GERSHANIK

Rosario es la ciudad del país que no es capital ni provincial ni nacional más importante. Su crecimiento se debe (y eso ya es frase harto repetida) a su trabajo y al puerto, que no es ni más ni menos que el centro exportador de soja más grande del mundo. Y hoy podemos ver cómo se acumulan los containers a tal punto que desbordan las instalaciones del puerto, y los tuvieron que colocar en los terrenos aledaños, casi llegando al Acceso Sur.

Alguna vez nos hicieron creer que por tirar abajo las rejas y parquizar la costa, la ciudad dejaba de darle la espalda al río. Pero la realidad es que Rosario vive de espaldas al río. Es como si sintiera vergüenza de ser portuaria y desea mostrarse como la ciudad con glamour que no es…

Queda demostrado en la actualidad, cuando vence el plazo de las Concesiones de la Hidrovía y el tema, fundamental para nuestra economía cotidiana, no le interesa a nadie.

Pregunten a la gente en la calle sobre el tema y pocos les podrán decir de qué se trata, y esos mismos les dirán que es un tema del gobierno nacional…

Eso, en parte, es verdad. Los ríos están bajo la jurisdicción Nacional y por eso son controlados por Prefectura Nacional. Pero la correcta administración de esos mismos ríos, el control del contrabando, el saqueo de su riqueza ictícola, la protección de sus islas y el movimiento portuario impactan directamente en sus ciudades costeras, aunque los impuestos y tasas que allí se cobran son recaudaciones nacionales.

Por eso estoy sumamente preocupado porque con la excepción del empresariado, algunos medios locales (muy pocos) y unas tibias declaraciones desde el Palacio de los Leones, nadie más abrió la boca.

Es gravísimo que nuestro Concejo Deliberante no haya hecho oír una defensa de los intereses de la ciudad. No lo hizo como cuerpo o sea como el poder legislativo, ni lo hizo ningún bloque y ni siquiera algún edil solitario… Coherentes con su lavado de manos ante la adecuación del transporte, se escondieron en sus bancas para no intervenir en este punto tan importante que demandaba su presencia y firmeza. Tal vez creen que Argentina es un país Unitario que depende del centralismo de Buenos Aires. Sería bueno que lean la Constitución Nacional y se enteren de que aún somos Federales y es su deber defender los intereses locales. Pronto habrá elecciones y querrán renovar sus bancas y veremos si la ciudadanía asumirá su rol de "la Patria se los reclame".

Pero no menos grave es el silencio de los Sindicatos que deben defender los intereses que afectan a los trabajadores, ya sean los directos -como Balizamiento y Dragado o Portuarios– o indirectos –como camioneros, ferroviarios, gastronómicos, comercio, vialidad, Trabajadores del Estado– que simplemente se quedaron mirando por la ventana esperando que algún otro haga lo que ellos debieron hacer…

Esta situación, por la que nuestra ciudad -Rosario- pese a ser (y lo repito sin cesar), pese a ser la más importante ciudad del país sin ser capital ni burocracia estatal ,vive en condiciones dramáticas y sufriendo en absoluta soledad.

El principal orgullo de Rosario son los 1200 Comedores Populares y Solidarios…

La principal vergüenza de Rosario son los 1200 Comedores Populares y Solidarios…

Y mientras nuestros representantes sigan mirando solo su ombligo y no actúen a la altura de sus responsabilidades no habrá posibilidades de cambiar esta realidad.