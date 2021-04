https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 29.04.2021

21:11

Coronavirus

Confirmaron que no llegarán más vacunas de Covishield: qué pasa con quienes recibieron la primera dosis

El canciller Felipe Solá informó que India no cumplirá con el acuerdo informal que existía para la provisión de inyecciones que estaban orientadas a completar el esquema de inmunización de 580.000 personas en Argentina.

