Perotti, de puño y letra: el gobernador hablará ante la asamblea legislativa

El gobernador hablará ante la Asamblea Legislativa este sábado. Sólo asistirán autoridades de ambas cámaras y jefes de bloques. La expectativa por el segundo mensaje en medio de la pandemia.

El gobernador Omar Perotti irá este sábado, poco antes del mediodía, a Legislatura para exponer su informe anual ante la Asamblea y dejar abierto el 139° período de sesiones Ordinarias. Por segundo año consecutivo, el mayor acto institucional de la provincia, se hará en modalidad presencial y virtual remota debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

En la semana previa a la Asamblea, Perotti limitó su agenda a compromisos muy especiales y optó por permanecer fuera de Casa de Gobierno para trabajar en la redacción del mensaje. La reunión virtual con el presidente Alberto Fernández y otros mandatarios, y la participación en la Universidad Nacional del Litoral de la firma del acto de adjudicación de la obra del nuevo aulario común en la Costanera Este fueron las pocas actividades de las que participó el gobernador en esta semana. El resto del tiempo lo dedicó a compilar los diferentes informes elevados por las distintas áreas y darle contenido político al mensaje.

Tanto el día de la jura (diciembre 2019) como su apertura anterior (1° de mayo pasado) fueron discursos con fuerte énfasis en cuestionar decisiones del gobierno y de la Legislatura anterior. Entre otras cosas, en ambas ocasiones no dejó de mencionar la condicionalidad impuesta por la sanción del Presupuesto 2020 elaborado por la gestión de Miguel Lifschitz.

La relación entre la gestión Perotti y la Legislatura fue tirante hasta la fecha y prueba de esas diferencias es el magro resultado en términos de leyes que tuvo el período que hoy termina. Algunos allegados a Perotti dejaron trascender que habría en este mensaje un esbozo de buscar entendimientos para poder contar con herramientas legales consideradas imprescindibles para la actual gestión.

El ala política del gabinete abrió una serie de conversaciones con diferentes sectores políticos buscando puntos de entendimiento que permitan avanzar en algunas leyes. También se abrió una etapa de mayor acercamiento con los senadores justicialistas tendientes a trabajar diversos temas.

La Asamblea fue convocada y será presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas quien estará acompañada en la poltrona por los presidentes de ambas cámaras, el senador justicialista Rubén Pirola -reelecto ayer- y la también justicialista Lucila De Ponti, vicepresidenta de Diputados avalada por una nota de los titulares de todos los bloques ante la falta de realización de la reunión Preparatoria. El recinto estará habilitado para la presencia de los jefes de bloques de las dos cámaras y un reducido número de invitados especiales. En principio el gobernador estará acompañado por los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Roberto Sukerman y el secretario de Gobierno, Oscar Urruty. También estará presente el titular de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.

Las medidas de distanciamiento vigentes en la provincia impiden la presencia de todo el gabinete, legisladores nacionales e invitados especiales que caracterizan el discurso del 1 de Mayo de los diferentes mandatarios.

La Asamblea fue citada para las 10, previamente sesionarán ambas cámaras para poner en marcha el año parlamentario.

Seguimiento

El mensaje del gobernador Perotti se podrá seguir por los sitios web de ambas cámars legislativas así como por el canal de YouTube del Senado. La transmisión oficial estará a cargo de 5RTV

De Ponti y Senn por Diputados

Con una nota al Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados, Gustavo Puccini, los presidentes de los diferentes bloques que conforman el cuerpo y que integran la Comisión de Labor Parlamentaria, le expresan que "consideramos apropiada la no convocatoria a la Sesión Preparatoria prevista en el art. 1 del Reglamento interno que nos rige".

Aclara el segundo párrafo que "motiva la presente, el actual estado de salud del Presidente del cuerpo, Ing. Miguel Lifschitz, quien, como es de público conocimiento, se encuentra internado en una Unidad de Cuidados Intensivos bajo tratamiento médico e imposibilitado momentáneamente de participar de una sesión ni siquiera de modo virtual".

Los firmantes consideran a la situación "como excepcional (y sumamente transitoria) al citado mandato reglamentario, solicitamos al Secretario se tome debida nota del consenso manifestado en el sentido mencionado, que refleja la voluntad de quienes firmamos la presente y de las legisladoras y los legisladores de nuestros respectivos bloques, basándonos en un elementales motivos humanitarios compatibles con nuestro sistema democrático, y propios de un Estado de Derecho, máxime en el contexto pandémico que se atraviesa a nivel mundial".

En el último párrafo "por así corresponder, sírvase comunicar a las diputadas a cargo de la Vicepresidencia Primera (Lucila De Ponti) y de la Vicepresidencia Segunda (Jimena Senn), el contenido de la presente, a fin de que las mismas, en atención a los estatuido por el artículo 34 del reglamento interno, aunada a esta situación excepcional, oficien de autoridades del Cuerpo (en el orden de prelación correspondiente) en ocasión de celebrarse la Asamblea Legislativa de apertura de las sesiones ordinarias".

La nota fue el corolario de una serie de reuniones y de cruces telefónicos de la última semana como reflejara El Litoral. Trascendió que los diferentes sectores acordaron además convocar a la Preparatoria para la semana venidera y si bien no se fijó la fecha todo parece indicar que será el jueves próximo.

1997

Desde 1983 a la fecha, el único 1 de mayo que la Cámara de Diputados no tuvo autoridades elegidas fue en 1997 y el entonces gobernador Jorge Obeid estuvo únicamente acompañado en el estrado por el vicegobernador Gualberto Venesia y el presidente pro témpora del Senado, Norberto Betique (PJ - Iriondo).

La Preparatoria de Diputados no tuvo quórum debido a las diferencias internas en el mayoritario bloque justicialista. La oposición optó no ingresar al recinto hasta tanto el oficialismo no resolviera la cuestión. Después del 1° de Mayo, en el PJ la balanza se inclinó a favor de Daniel Castro desplazando a Rubén Mehaoud de la presidencia.