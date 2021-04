Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Atención del 0800 Covid

JOSÉ

"Hace pocas semanas estuve con Covid, inclusive internado con oxígeno, porque se me había complicado el cuadro. Resulta que me llegó la tan esperada citación para la inoculación de la vacuna contra el Covid, pero como es tan reciente mi recuperación, quise indagar si corresponde o no que me coloque la vacuna ahora o posponer el turno. Desde hace un par de días, estoy llamando al correspondiente 0800 555 6549 para consultar al respecto y no me atiende nadie. Digo, ¿qué hace alguien que está llamando con síntomas de Covid y no lo atienden? Entiendo que estén sobrepasados de llamadas, pero entonces, el gobierno de la provincia debería incorporar más gente para atender al 0800, dada la cantidad de contagios y consultas que se deben estar realizando. Por favor, presten atención a este pedido. Mucha gente la debe estar pasando muy mal y no está siendo atendida por el 0800".

Llamadas confusas y molestas

UNA LECTORA

"Yo llamo porque estoy preocupada y cansada de recibir llamadas telefónicas al fijo en las que se me reclama el pago de cuotas y que tengo 24 horas para abonar. No se sabe quién llama, porque no dan nombres. Las llamadas son permanentes, continuas. Mi preocupación y pregunta es: ¿habría alguna forma de que no molesten, no fastidien?, porque yo no tengo ninguna cuenta en ningún lado, ni en el banco, no tengo ningún crédito. Sé que, como yo, mucha gente grande es molestada con estas llamadas. Encima en horarios inapropiados, con expresiones inadecuadas... No sé si se puede hacer algo...".

Multas por fiestas clandestinas

JULIÁN

"Quisiera saber si las multas por incumplimiento de las restricciones, de las fiestas realizadas en dos countries de Santa Fe fueron cobradas. También quiero que se haga público el monto de las mismas y qué destino tiene el dinero recaudado en tal concepto".

Peligro en las calles

UN CIUDADANO PREOCUPADO

"Quiero consultar a la Municipalidad por este medio, porque por otros no me han dado respuestas. Las calles están cada día más y más rotas, y en algunos casos se pone en peligro la integridad de quienes transitan en bicicletas y motos, además de los autos y colectivos que deben circular. No quiero dar un lugar específico, ya que son tantos que la lista sería muy larga y los responsables del municipio con solo recorrer todos los barrios, digo TODOS y no algunos, se darán cuenta de que cada día esto se agrava más. ¿Debemos esperar que suceda un accidente para que den solución al problema? Seguramente, ya será demasiado tarde si eso ocurre. Espero que alguien del municipio pueda leer este mensaje. Gracias por el espacio".

Llegan cartas

Fea, triste y abandonada

VECINOS DE Bº EL POZO

"La ciudad está triste y fea. Los yuyos altos por todos lados, mosquitos a toda hora, en todo lugar, las luces deficientes o de tan poca potencia que parece que estuviéramos de luto. Nuestro barrio está en un estado lamentable. No hay presencia municipal, estamos abandonados. Pensar que cuando vino el candidato en ese entonces, Emilio Jatón, nos prometió muchas mejoras, de las cuales no se ve ni una. Tenemos calles absolutamente destrozadas, escasa luz en algunos sectores. El tema de la basura en las calles, la falta de barrido y limpieza. La canchita ubicada en calle Jiménez Assua, entre Alejandro Greca y Marta Samatán, llamada Pío XII, está cubierta de yuyos altos. Jamás estuvo así. Allí se reunían chicos a jugar a la pelota, o algunos vecinos llevaban a sus mascotas, para recrearse. Le preguntamos a la Municipalidad: ¿por qué no destina ese predio para algún fin? Si bien estamos con restricciones, se puede pensar a futuro qué se puede hacer con esa canchita. Darle un destino útil y embellecerla, al menos cortándole los yuyos. Es un juntadero de bichos y de mosquitos de todos los tamaños. Otro tanto es saber, de parte del gobierno provincial y del municipal, novedades sobre el traslado de los asentamientos del barrio. Les recordamos que nosotros los votamos, tanto al actual gobernador, como al intendente Jatón. Dimos nuestro voto de confianza y de esperanza de que se iban a ocupar de nuestras necesidades. Sabemos que el tema de la pandemia complica todo. Pero eso no significa que se deba frenar la provincia y la ciudad, porque hay mucho trabajo para hacer que no se está haciendo. Estamos cansados de esperar que se ocupen de nuestro barrio. Por favor, no se olviden de cumplir con sus respectivas tareas".