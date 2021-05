Balangione: "La cárcel no incide en la inseguridad, al contrario, la fomenta"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A cuatro años de su llegada a la Defensa Pública, la Dra. Jaquelina Balngione realizó un balance de gestión, en el que destacó el "fortalecimiento institucional" alcanzado. También respondió sobre inseguridad urbana, la crisis del MPA y la posibilidad de postularse a un cargo electivo.

Cuatro años después de que asumiera como Defensora General en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), la Dra. Jaquelina Ana Balangione hizo un repaso de su gestión y dio su punto de vista sobre un tema tan común como preocupante para los santafesinos: la inseguridad en los grandes centros urbanos.

Valoró como uno de los principales logros el "fortalecimiento institucional", tanto que aseguró que "durante esta gestión se construyó el organismo, se le dio un lugar en el Estado", en contraposición con su antecesor Gabriel Ganón, que "lo desgastó bastante". Aunque parezca un ejemplo "trivial", Balangione recordó que en la gestión anterior la Defensa "ni siquiera estaba invitada a los actos oficiales. Hoy esta en el primer asiento en todos los lugares y somos escuchados".

De carrera judicial en los tribunales de Santa Fe, Balangione fue secretaria en los Juzgados de Menores; jueza Correccional a partir de diciembre de 2007, cuando todavía no estaba en vigencia el Nuevo Sistema Penal; y alcanzó el grado de jueza de la Cámara de Apelación Penal a mediados de 2013, donde ejerció hasta el 17 de abril de 2017, cuando fue designada como Defensora General por decreto N° 0673/2017, durante la gobernación del ingeniero Miguel Lifschitz.

-¿Cuáles son los proyectos y deudas pendientes para los próximos dos años de gestión?

-Creo que uno de los principales objetivos que tenía al asumir era el fortalecimiento institucional, y eso está logrado. La Defensa tiene hoy una fortaleza institucional en todo el arco de política institucional-judicial y en general del Estado santafesino. Tiene un lugar y una imagen, tiene una institucionalidad y capacidad de gestión que se ha logrado poner en marcha.

Fortalecimos muchísimo lo logrado durante la primera gestión en materia de habeas corpus, incrementando todos los programas de monitoreo e inspección de lugares de encierro y control de la violencia institucional, generando más programas y profundizando el trabajo de la primera gestión.

La deuda pendiente es en recurso humanos. Todavía no se terminó de cubrir toda la estructura con los cargos que la Defensa necesita para poder garantizar la paridad de armas dentro del sistema y que este funcione mejor.

Justicia restaurativa

Otro de sus anhelos es convertir al Servicio Público de la Defensa Penal "en un verdadero Ministerio de la Defensa Pública (ver aparte), como tiene la Nación y la mayoría de las provincias argentinas". "Apuesto a un sistema de justicia restaurativa, que implica un mayor compromiso por parte del Estado, en donde todos los sectores tenemos que unificar esfuerzos, articular y coordinar nuestro trabajo y hacer un abordaje con criterios que tiene que ver con acercar a las partes".

Para Balangione "cuando un ladronzuelo roba una bicicleta, la respuesta del Estado es unidireccional. O va a la cárcel, o se va a su casa. Si hurtó una bicicleta se va a la casa y nadie hace más nada con él. La idea es trabajar interdisciplinariamente con esa persona, todas las agencias del Estado, la sociedad civil a través de las ONGs, las fundaciones y asociaciones; trabajarlo con políticas públicas integrales, que repercutan en los barrios más populares que es donde se da la mayor cantidad de conflictos que son captados por el sistema penal", señala.

Lejos de ser una visión clasista del delito, la afirmación es una crítica al sistema "que tiene una selectividad que no podemos negar porque está a la vista", aclara la funcionaria. "Uno recorre las cárceles y se encuentra con las mismas personas que cuando va a los sectores con menos recursos económicos de la sociedad. Esto implica una consecuencia, y no puede dejar de verse que la cárcel no es una solución y no pude ser la única respuesta, la cárcel tiene que darse para los hechos graves, para cuando se atenta contra la integridad física, la vida y la salud de las personas, pero todos los hechos previos hay que abordarlos desde otros ámbitos del ordenamiento jurídico y de la organización política".

-¿Sabe cómo afecta el delito más común en la ciudadanía?

-En estos últimos tres meses fui víctima de dos asaltos y una tentativa. Y la verdad que te da pánico. Una vez se me metió una persona dentro de mi casa, estuve 45 minutos con él, pero hablándole el muchacho me entendió, no me hizo nada, no me robó nada, tuve pánico, yo estaba indefensa, sola y aislada.

Por eso comprendo a la gente, pero lo que quiero que la gente entienda, y dentro de ello al sector político también, es que la cárcel no es la solución para la inseguridad. No digo que no haya cárceles, tiene que haberlas, pero insisto, no es la solución contra la inseguridad. Porque por un hecho chico se entra a la cárcel y al poco tiempo se sale peor de lo que se entró.

Porque nadie nace delincuente y la cárcel genera más delincuentes, te arruina y los que tiene que cumplir una pena -"pagar", como dicen ellos-, están 10 años y salen totalmente arruinados porque las cárceles no resocializan. Yo reconozco el esfuerzo del gobierno, pero no alcanza.

Una muestra cabal de lo antes dicho la dan los números que la defensora provincial pone en perspectiva: "Cuando se implementó el sistema penal nuevo -en 2010-, en Santa Fe había 2.200 presos; hoy hay 7.500. Sin embargo el problema de inseguridad es cada vez peor. Es la mejor demostración de que la cárcel no incide en la inseguridad, al contrario la fomenta", asegura.

-¿Hay alguna posibilidad de que se pase al arco de la política partidaria una vez cumplido su mandato?

-Es una pregunta que todo el mundo me hace últimamente, quizás por esto natural de que la gestión dura 6 años y estamos en los últimos dos, ya en el cierre. Yo podría quedarme, pero también voy a estar en condiciones de retirarme, así que no tengo pensado en qué voy a hacer después. Todas mis energías están puestas ahora a seguir trabajando en la Defensa y que esto crezca. Creo que mi voz, que es la voz de este organismo se ha podido hacer escuchar.

-En la gestión anterior la Defensa atravesó una situación crítica en lo institucional. Este año le tocó al MPA, qué opinión tiene respecto de esto?

-Con el Ministerio Público de la Acusación estamos generados por dos leyes que son casi un espejo una de otra (la 13.013 y 13.014), pero intrínsecamente funcionamos muy distinto. El MPA trabaja con otra impronta. Creo que vienen afrontando situaciones muy difíciles, un Fiscal Regional preso (Patricio Serjal de Rosario) y muchos fiscales cuestionados. Nosotros por suerte no hemos corrido con esa misma suerte, prácticamente no hay denuncias contra los defensores en toda la provincia, y creo que en este momento no hay ninguna en la Legislatura.

Error de concepto

"La Defensa Pública tiene prohibido por ley negar la defensa a nadie", dijo la titular del organismo, luego de una vieja discusión instaurada a raíz de la negativa de su predecesor en representar a policías. "La no defensa de policías era un error de concepto que tenía el defensor de la primera gestión". En ese entonces, el Dr. Gabriel Ganón "había dado una norma interna donde prohibía la defensa de policías, en contra de lo que dice la ley. Nunca una resolución puede derogar una ley, que nos prohíbe discriminar cualquier tipo de defensa".

-¿Qué mirada tiene sobre la violencia de género?

-La violencia de género es una cuestión cultural, agravada por la situación económica y la crisis del hombre, en una sociedad donde las mujeres se han ido empoderando y consiguen trabajo. Eso genera una frustración en el hombre que está criado con moldes que lo llenan de estereotipos, donde tiene que ser el proveedor, el contenedor, protector; y la mujer la que se queda en la casa cuidando a los chicos y siendo amorosa… eso se rompió en la sociedad actual y al varón lo llena de frustración. Sumado a que vivimos en una sociedad de mucha violencia.

Se ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años. Desde la cátedra de Género y Derecho que la Dra. Balangione dicta junto a la Dra. Claudia Montenegro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, "vemos año a año la deconstrucción de estereotipos por asignación de roles", cuenta.

Las viejas concepciones de que "el hombre es lo publico, la mujer lo privado; el hombre el fuerte, la mujer la que llora; que el varón va a la guerra y a trabajar afuera, etc. hoy todo eso se rompió".

"Hoy los varones -en los sectores con mayor acceso a la educación- participan cada vez más de las actividades que antes eran relegadas a las mujeres. En los sectores con menos recursos esos cambios llegan con más lentitud y generan conflictos. Ahí es donde el Estado, la escuela y la familia tienen que actuar", completó.

Arte y talleres de alfabetización

Una muestra cabal del lugar que ocupa hoy la Defensa Pública es la recepción en los principales espacios de la política provincial. En este caso, junto a la presidenta de la Cámara de Senadores, Alejandra Rodenas, en la reciente presentación del programa "La Justicia en la comunidad, a través del arte", mediante el cual la Defensoría brindará talleres de alfabetización jurídica, que serán abiertos y gratuitos a la comunidad. El 14 de abril se descubrió la obra "La Mirada" del artista Alejandro Marmo, y se firmó el convenio entre el SPPDP, la Cámara Alta de la Legislatura santafesina, y la Fundación Arte en las Fábricas, que dirige el artista mencionado.

