Luego de la victoria 1-0 sobre Defensa y Justicia, además de manifestar su conformismo por el rendimiento de su equipo y su alegría por meterse entre los primeros cuatro de la zona 2, el entrenador rojiblanco se refirió escuetamente al choque que se viene por la última fecha de la fase clasificatoria de la LPF, frente a Colón en el Centenario.

Declaraciones del DT Tatengue Azconzábal: "El clásico es un partido espectacular"

Es verdad, el entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, presentó una alineación titular "remendada" debido a la cantidad de jugadores (e integrantes de su cuerpo técnico) contagiados y aislados por Covid-19. A ese diezmado elenco del "Halcón", Unión derrotó 1 a 0 en Florencio Varela, lo que catapultó al tatengue al cuarto lugar en la tabla de posiciones de la zona 2, clasificándolo momentáneamente a la segunda fase de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Claro que todavía falta un partido fundamental para que la clasificación se haga realidad, visitar en la última fecha nada más ni nada menos que a su clásico rival, Colón, el fin de semana venidero en el estadio Brigadier López.

Pero para eso aun faltan algunos días, Ahora lo importante es que el conjunto hojiblanco depende de sí mismo para logra el objetivo; ganó el cotejo que tenía que ganar y su director técnico, Juan Manuel Azconzábal, se refirió a ello después de el triunfo en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello.

Las siguientes son las principales consideraciones del "Vasco" Azconzábal en conferencia de prensa:

* "El equipo en el primer tiempo fue sólido, no tuvimos apremios en la parte defensiva, con juego asociado creamos situaciones que no terminaron de ser peligrosas porque nos faltó esa fineza en el área o la habilitación final, sobre todo en el sector derecho. Compartimos la tenencia del balón con el adversario, había esquemas parecidos".

* "En el segundo tiempo nuestra búsqueda fue mayor en la intención, pero no en la concreción y situaciones, en el final encontramos la apertura del marcador con una buena jugada. En líneas generales el rival no nos llegó, es importante mantener el marcador en cero".

* "En el primer tiempo el equipo desde lo ofensivo fue mejor, el pasaje de defensa a ataque y a la viceversa, el equipo tuve orden y solidez, en cuanto a la constancia, a la intención de buscar siempre la apertura del marcador, al final lo terminamos consiguiendo, nunca nos entregamos, allí estuvo el premio".

* "La respuesta más simple sería ganarlo al partido, evidentemente que era sostener desde lo posicional lo que se había hecho en el primer tiempo porque habíamos tenido preponderancia, la inclusión de Gastón González más atrás era para que llegara con espacios, y poner más gente en ofensiva. Blasi lo estaba haciendo bien y Federico Vera entró con la misma intención, de ser profundo por ese lado".

* "Fue fundamental la paciencia, la convicción permanentemente y la efectividad que se tuvo en relación a otros partidos. Lo manifesté hace cuatro días, en estas instancias finales los equipos que proponen no siempre tienen mayores dividendos, nosotros estamos en búsqueda de ser más ofensivos, y es de destacar que mantuvimos el orden y la paciencia que es algo para sostener".

* "El próximo partido tiene una connotación que es el clásico, es una motivación en lo que se nos presenta en el campeonato. Es aún más importante la suma de minutos y de partidos con jugadores de divisiones inferiores del club, que a largo plazo jugando esta clase de partidos, eso es lo que le va a dar a mediano plazo un equipo sumamente competitivo".

* Si nos ponemos a analizar las plantillas de los equipos que participan en el fútbol argentino la gran presencia de juveniles en el plantel de Unión será reconfortante para el hincha".

* "Lo del Clásico es un partido espectacular para los jugadores para participar, son especiales. Pero lo más importante, más allá de los otros resultados, es que el equipo cumplió con el objetivo, si miramos primero hacia afuera y no buscamos la parte interna o de los resultados y la forma de jugar que necesitamos para corregir todos los días no nos va a alcanzar. Me alegro mucho por los jugadores que son los responsables absolutos de este triunfo".

Nelson Acevedo no terminó de la mejor manera el partido, ya que se vio en los últimos minutos con una molestia, sobre esta situación manifestó: "Me dijo que le dolía la pierna, pero no hablé en el vestuario. Dejó todo y con hidalguía hasta el último minuto".

Zenón: "Soñaba con este gol"

El juvenil delantero tatengue, quien marcó el gol con el cual Unión se metió entre los clasificados de la zona 2, se refirió a la importancia que tendrá el clásico ante Colón para llegar a los cuartos de final.

Kevin Zenón se convirtió en héroe en Florencio Varela. Su gol para la victoria hojiblanca por 1-0 sobre Defensa y Justicia, hizo que el tatengue se ubique en el cuarto lugar de su grupo de la Copa de la Liga Profesional, y termine de confirmar su clasificación a la segunda fase de la misma en la última fecha, ante Colón, en el clásico santafesino a jugarse en el... ¿Brigadier López?.

El joven atacante chaqueño ingresó en la parte final del encuentro y capturó un gran centro al corazón del área enviado desde la izquierda por Cristian Insaurralde (que también había ingresado un rato antes), para convertir el gol que le dio la victoria al Tatengue y de esa manera depender de sí mismo para llegar a la fase final de la competencia.

Luego del triunfo, Zenón habló con la señal encargada de televisar el partido, quien lo eligió como una de las figuras del mismo, y afirmó: "Siempre soñaba con este gol, más en Primera División. Se lo dedico a mi familia y a mi barrio en San Ramón. Estoy muy contento, necesitábamos esta victoria para prendernos arriba".

"Están muy felices en mi pueblo, hace un montón que no veo a mi familia", agregó Zenón sobre las sensaciones tras haber convertido su primer gol en Unión.

Por último, se refirió al clásico de la última fecha ante Colón, donde Unión se jugará la clasificación y reveló: "En el clásico daremos lo mejor para que se nos dé la clasificación".