Brian Blasi tiene Covid y no jugará el clásico

Lunes 03.05.2021 - Última actualización - 11:31

Blasi encendió el alerta covid en Unión, en la semana del clásico. Crédito: Manuel Fabatía

Brian Blasi tuvo síntomas apenas finalizó el partido de este domingo al mediodía en Florencio Varela, fue hisopado antes de regresar a Santa Fe y el estudio dio positivo para Covid, con lo cual está descartado para jugar el clásico del próximo fin de semana.

Respecto del resto de sus compañeros, la idea es que se realice un hisopado previo al obligatorio que exige Afa, que será el próximo viernes.

Obviamente que si alguno de los futbolistas presenta algún síntoma compatible con el virus, de inmediato será aislado.

El clásico irá de noche en Colón y Unión ya sabrá qué le conviene De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, Blasi no presentaba ningún síntoma en los momentos previos al encuentro y disputó el mismo con aparente normalidad. El cuadro comenzó a notarse cuando finalizó el partido en Florencio Varela.

