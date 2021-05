¿Arriesgará Domínguez a Lértora, que está colgado de amarillas?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es una de las cuestiones a resolver, más allá de si el técnico tiene pensado darle descanso a algún jugador o probar a alguno que tenga necesidad de sumar minutos. El clásico importa, pero enseguida hay que jugar por cuartos de final.

Mientras el plantel sabalero regresó este lunes a los entrenamientos -tuvo descanso el fin de semana-, se sigue aguardando el día y hora de disputa del partido, más allá de alguna decisión puntual que deba tomar el técnico respecto de "guardar" algún futbolista.

Hay dos hechos concretos: 1) Colón ya está clasificado; 2) Las amarillas no se borran y, por ejemplo, si Lértora juega y es amonestado, automáticamente se quedará afuera del partido de cuartos de final.

Por eso, habrá que esperar la postura de Domínguez en este aspecto y si va a darle descanso a algún jugador que no vea en las mejores condiciones físicas o a darle lugar a alguno que esté necesitando fútbol.

Por ejemplo, ante Arsenal, Domínguez volvió a darle fútbol a Morelo y a Ferreira, que no venían jugando. En el banco estuvo Piovi, quien podría ser una alternativa. De hecho que no podrá estar Paolo Goltz, quien sufrió un desgarro y no sólo está descartado para el clásico sino también para el encuentro de cuartos de final y, posiblemente, alguno más también.

En el caso de que Domínguez resuelva no poner a Lértora, las alternativas de reemplazo son Góez y Moschión. Este último tiene características más parecidas a las del "Chino", aunque el colombiano ha tenido más chances de jugar y el otro día fue el que ingresó en el segundo tiempo, aunque no por Lértora sino por Castro, que tuvo un aceptable partido ante Arsenal.

¿Qué se dice en Buenos Aires?

El sitio Doble Amarilla publica este lunes una información, dando por casi seguro que los partidos que definan posiciones se jugarán el domingo. Textualmente, indica lo siguiente:

"Este final apasionante, que hace que la Copa de la Liga sea por demás atractiva, también se transforma en un dolor de cabeza, porque los partidos deben jugarse en simultáneo para evitar las "ventajas deportivas" y el hecho del calendario de Copas Internacionales (13 equipos disputan torneos Conmebol actualmente) más las restricciones por el coronavirus y las pantallas para emitir los encuentros hacen que sea muy difícil armar el cronograma de la fecha 13 de la Copa de la Liga. Hay varios frentes abiertos.

Lo primero es el reglamentario. Por reglamento, deben pasar 48 horas completas entre partido de la copa y partido local. Y entre los equipos afectados a las Copas, algunos de ellos, como San Lorenzo, terminan de jugar el jueves a las 23.30, lo que hace que no puedan salir a la cancha hasta el domingo. Lo mismo ocurre con Lanús, que enfrenta a La Equidad en Colombia, a la misma hora del mismo día. Pero también hay otras cuestiones como las restricciones impuestas por el Gobierno nacional en AMBA, las presiones de los gobiernos de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires y los intereses de la televisión.

Los dos partidos que ponen todo patas para arriba, entonces, son Talleres-Lanús, en Córdoba y Racing-San Lorenzo, en Avellaneda. Los cuatro equipos juegan Copas Internacionales y los cuatro sólo podrían jugar el domingo. Claro, en la semana, tendrán acción todos. Talleres enfrentará a Bragantino el miércoles, en Brasil. Lanús visitará a La Equidad, en Colombia, el jueves. Por otro lado, Racing recibirá a San Pablo el miércoles y San Lorenzo recibirá a 12 de Octubre el jueves por la noche. Estos 4 equipos, para cumplir el reglamento, sólo pueden jugar el domingo. En realidad, podrían jugarse el sábado por la noche pero como hay restricciones para jugar en ese horario en AMBA, tienen que ir al domingo. Lo que hace que todos deban jugar ese día para cumplir con el reglamento.

Para evitar problemas todo se jugaría en dos grandes horarios del domingo, según pudo confirmar Doble Amarilla. Una de las zonas jugaría sus partidos simultáneos a las 11 y la otra zona arrancaría sus encuentros entre las 14 y las 16 (resta acordarlo con la TV)".

Habrá que esperar unas horas para ver cuál es la postura que se toma. La realidad indica que si bien la postura del gobierno santafesino es fuerte, hay cuestiones que son deportivas y que obligan a que los partidos que definen cosas se jueguen a la misma hora. Si bien Colón está clasificado, Unión no. Y en esa zona hay varios equipos que están luchando por entrar y que, además, juegan copas internacionales. Todo un problema.