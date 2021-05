Boudou dio una charla en la UBA: habló de lawfare y criticó a los medios y la Justicia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.05.2021

21:07

El ex vicepresidente, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras su condena por el caso Ciccone, expuso en el evento convocado por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, bajo el título "El periodismo argentino en su laberinto".

El ex vicepresidente Amado Boudou participó este lunes de un seminario virtual organizado por la UBA (Universidad de Buenos Aires), en el que criticó el lawfare y apuntó duro contra los medios de comunicación, el Poder Judicial y la gestión macrista.

"En un país en donde la principal perseguida del lawfare es la Vicepresidenta (Cristina Kirchner), la democracia no tiene destino", planteó Boudou al exponer en el evento convocado por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, bajo el título "El periodismo argentino en su laberinto".

"¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lawfare? Podemos hablar de jueces que condenan a los que no tienen que condenar, o medios que publican noticias falsas y esconden noticia importantes. Yo creo que hablamos de la democracia condicionada", afirmó.

Al respecto, el ex ministro de Economía sostuvo que "en la Argentina, los tribunales se han convertido en parodias", ya que "son lugares en los que se parodia una sentencia jurídica que convalida una sentencia mediática".

"La sentencia ya está dictada, ya está escrita", insistió, al tiempo que remarcó que el lawfare, que el kirchnerismo le atribuye a la anterior gestión de Macri, "es un dispositivo disciplinario".

Boudou, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras su condena por el caso Ciccone, planteó que durante el macrismo operó una "mesa judicial" que funcionaba "en el despacho del ministro de Justicia", que en ese momento era Germán Garavano.

Luego se refirió a situación personal, al señalar que "el juicio de Ciccone empezó sin que siquiera llegara el expediente, porque había que hacerlo rápido en tiempos electorales". "(El camarista Pablo) Bertuzzi dictaminó que los acusados podían no estar presentes en todas las audiencias. A los pocos días me detuvieron en otra causa, entonces me llegó una orden del señor Bertuzzi para que sea obligatorio ir a todas. Eso era recrear el escenario del castigo-espectáculo cada semana Bertuzzi cobró con el cargo de camarista federal", dijo sobre su detención en 2017.

E insistió: "A partir del neoliberalismo, aparece la sociedad del espectáculo, que tiene mucho de la sociedad disciplinaria, de la sociedad del control, pero también vuelve la sombría fiesta punitiva. A eso se refirieron en la Argentina las prisiones preventivas los chalecos y los cascos. ¿Qué sentido tenía irme a sacar de mi casa a las seis de la mañana con chaleco y casco? Me hubieran llamado por teléfono e iba tranquilo".

Luego prosiguió con críticas a un matutino porteño: "En la Argentina, hay espacios y personas que pueden adoctrinar y otros que no. (El diario) no busca la verdad, la independencia ni la noticia profesional, adoctrina todos los días como es su cometido desde 1870".

Antes de Boudou, disertaron en el seminario el ex canciller brasileño Celso Amorim y el dirigente mexicano Rafael Barajas Durán, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con información de NA