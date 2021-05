https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.05.2021

Suspende su edición 46 hasta 2022

La Feria del Libro de Buenos Aires no se hará este año

"La Fundación El Libro confirma que la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires no se realizará en su fecha tradicional de 2021 y tampoco será posible hacerla en otro momento de este año. Razones sanitarias lo imponen", señala el comunicado.

Télam La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires no se realizará este año, la edición número 46 de uno de los mayores eventos literarios y libreros de Latinoamérica se pospondrá hasta 2022 debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, informaron hoy sus organizadores.

"Para la realización del evento en 2022, la institución firmó un acuerdo con La Rural por el que se establece que la Feria tendrá las mismas fechas, duración e idénticos espacios a los establecidos para la frustrada edición de 2020", añade la misiva.

En un contexto de pandemia mundial que eliminó de raíz cualquier reformulación ferial -el año pasado se realizaron algunas actividades virtuales- y luego de la jubilación su director, Oche Califa, "Fundación El Libro trabaja en el desarrollo de programas virtuales para alcanzar la mayor visibilidad posible y acercar posibilidades de negocios a los expositores", informaron.

