Informe del Icasfe

La actividad económica santafesina no logra consolidar su recuperación

El informe del Centro de Estudios y Servicios de la BCSF no es un pronóstico sino una lectura de lo que pasa. Hay datos de leves mejoras; pero todo sigue casi 16 puntos por debajo del mejor momento.

Por Ignacio Hintermeister SEGUIR “La recuperación no se consolida. Aunque se registra una recuperación desde mayo de 2020, la actividad aún se encuentra 15,9 puntos por debajo de su máximo nivel alcanzado, y sólo algunos pocos sectores explican los incrementos parciales”.

La virtud del Informe de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe es que no se trata de un pronóstico sino de la lectura de datos consolidados de la realidad económica. Y pone en claro que no hay crecimiento sino una recuperación leve y recortada, que por lo demás es insuficiente.

Eso sí, el informe destaca un dato de significativa mejora interanual… pero no está en los bolsillos de los actores económicos. “La disponibilidad de recursos tributarios por parte del estado provincial cayó un 0,7% con respecto de enero, aunque mantuvo el crecimiento en la comparación interanual (9,2%)”

De acuerdo al informe que elabora el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en febrero la actividad de la economía provincial marcó un crecimiento mensual de 0,1% respecto al mes de enero de 2021. “La tasa interanual de la actividad económica provincial (feb 2021/feb 2020) fue de 2,8%. La variación acumulada en 2021 se estima en -0,1%”.

El documento señala que “el resultado sigue sin modificar la silueta del indicador, que continúa mostrando un claro amesetamiento en la mejora relativa que captó la actividad económica desde mayo de 2020”. Foto: Gentileza



Por sectores

El Icasfe detecta “tres indicadores que presentaron variaciones mensuales e interanuales positivas en febrero de 2021: demanda laboral, molienda de oleaginosas y consumo de gas industrial. Luego se registraron otros cinco indicadores que sumaron tasas positivas mensuales, y otros cinco que sólo crecen en la comparación interanual.

“La molienda de oleaginosas -expone el informe- continúa recuperando parte de la caída registrada durante 2020, con incrementos del 4,2% y 10,6%, mensual e interanual respectivamente. La faena de ganado bovino y porcino también mostró cierta recuperación en febrero, con una tasa mensual del 1,8%, aunque continúa en terreno negativo en la comparación interanual (-11,5%). En canto a la producción láctea, las tasas fueron de -0,1 y 5,7%, respectivamente”.

Añade que “el consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte obtuvo un alza mensual del 1,6% pero continúa disminuyendo en la comparación interanual (-4,2%)”. Foto: Gentileza



El trabajo apenas repunta

“La demanda laboral registró una tasa mensual positiva del 8,8%, lo cual le permitió alcanzar un incremento en relación al valor de febrero del año anterior (+14,5%). A pesar de ello, el indicador se encuentra en niveles históricos muy bajos, sobre todo comparando la situación previa a la recesión de 2018. Los puestos de trabajo registrados (altas netas) mejoraron levemente contra enero de 2021 (+0,5%), aunque la variación interanual se ubicó en -0,9%. Respecto a las remuneraciones reales se observa una leve mejora mensual del 0,4%, pero el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores formales sigue perdiendo frente a la inflación, siendo la tasa interanual del -5,7%”.

El consumo retrocede

“En cuanto a las ventas en supermercados (grandes superficies), se registraron bajas del 0,9% mensual, y del -1,6% interanual. A pesar de que la serie había logrado una leve recuperación durante el segundo semestre de 2020, lleva acumulados 30 meses consecutivos de caída en términos interanuales. El patentamiento de vehículos nuevos cayó un 6,7% con respecto a enero, aunque se mantiene en terreno positivo en la comparación interanual (49,1%). Por su parte, el consumo de cemento señaló un comportamiento similar, en tanto las tasas fueron de -3,6 y 35,6%, respectivamente. Para las ventas de maquinaria agrícola, se observa una caída mensual del 3,1%, y un incremento interanual de 26,3%.

La energía con altibajos

“El consumo de energía industrial continúa en niveles bajos. Sin embargo, en lo que respecta al consumo de gas se obtuvieron tasas del 3,3 y 14,3% mensual e interanual, respectivamente. Para la energía eléctrica consumida por la industria dichas tasas se estimaron en 1,0 y -4,6%.

Incertidumbre a falta de un plan

“En febrero de 2021 la variación interanual del ICASFe alcanzó al 2,8%. Sin embargo, el resultado sigue apoyándose en una cuestión estadística, dado que la base de comparación se ubica en un nivel históricamente bajo. Más aún, la tendencia económica desde 2018 es negativa, y se suma a una década de estancamiento que explica el hecho de que actualmente los niveles de actividad en la provincia se asemejen a los registros de 2010/2011”.

Dicen los autores del informe que “en cuanto a las perspectivas, se profundiza la incertidumbre en torno a la falta de un plan económico nacional. Aunque los problemas de fondo se encuentran a la hora del día, haciendo foco en lo coyuntural, preocupan los escasos resultados en relación a las negociaciones de la deuda bruta.

“Esto deja un margen de maniobra muy condicionado al logro del incremento en el nivel de reservas internacionales, en un contexto donde la emisión monetaria termina siendo la única herramienta para afrontar el ya abultado déficit fiscal, y el incremento de gastos asociados a la atención de la pandemia. En este marco, la inflación parece haber saltado a un nuevo escalón”.

Por último señalan que “del conjunto de indicadores que marcan el ciclo de la actividad provincial, se sigue destacando la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados registrados, y la caída del consumo minorista; mientras que los relacionados con la agroindustria podrían continuar sosteniendo la magra recuperación. Se intensifica la alerta frente a las dificultades que atraviesan los aglomerados urbanos en cuanto al desempleo y la situación socioeconómica en general”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

