https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.05.2021 - Última actualización - 05.05.2021 - 0:03

23:46

Copa Libertadores

Defensa y Justicia no pudo contra Palmeiras y perdió 2 a 1 en Florencio Varela

El "Halcón", con varias ausencias por coronavirus, no pudo contra el equipo paulista, que suma puntaje perfecto con tres victorias en tres encuentros.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Copa Libertadores Defensa y Justicia no pudo contra Palmeiras y perdió 2 a 1 en Florencio Varela El "Halcón", con varias ausencias por coronavirus, no pudo contra el equipo paulista, que suma puntaje perfecto con tres victorias en tres encuentros. El "Halcón", con varias ausencias por coronavirus, no pudo contra el equipo paulista, que suma puntaje perfecto con tres victorias en tres encuentros.

Defensa y Justicia, con 15 bajas por coronavirus, perdió esta noche con Palmeiras, campeón vigente de la Copa Libertadores de América, por 2 a 1 como local, en un encuentro de la tercera fecha del grupo A.

Los goles del atacante Rony (1m. ST y 10m. ST) le otorgaron otra victoria al conjunto paulista, a pesar del descuento de Nicolás Tripicchio (22m. ST).

Defensa y Justicia (4 unidades) se mostró aguerrido pero sin suficiente peso ofensivo, con Walter Bou demasiado aislado y bien controlado, mientras Palmeiras (9) tuvo un inicio del complemento arrasador y efectivo para irse a su país como líder e invicto.

Golpeado por el coronavirus, con variantes en todas las líneas, Defensa y Justicia se plantó con pierna fuerte y un esfuerzo físico apabullante frente a cada rival que tomó la pelota. Todo eso sorprendió a Palmeiras en los primeros minutos, que vio cortados sus circuitos y en consecuencia no generó demasiado caudal de juego.

El mediocampo se transformó en una trampa para Palmeiras. La presión del local borró de la cancha a Luiz Adriano y Rony, ambos aislados, y el que más lo padeció fue Danilo, que se mostró fastidioso en distintos pasajes.

Un descuido en el amanecer del complemento les permitió encontrarse a Luiz Adriano, asistidor, y al letal Rony. Una distracción frente a una última línea partida echó por tierra la gran labor del primer tiempo.

Misma escena se dio a los 10 minutos, un pase filtrado de Luiz Adriando y la entrada en soledad por el fonde de Rony, que con un toque sutil y suave se la cruzó a Ezequiel Unsain.

La historia pareció terminada en ese mismo instante, ya que el "Halcón" se quedó sin piernas y sin ideas para contrarrestar sus ausencias y la jerarquía rival, aunque por medio de la pelota parada renació la ilusión cuando Tripicchio rozó con la punta del pie un centro.

El envión anímico se notó en la cancha, la pelota pasó por los pies de los futbolistas locales y Palmeiras bajó el dominio mostrado en el segundo tiempo, aunque le alcanzó para llevarse una victoria que le allanará el camino a los octavos de final.

Defensa y Justicia volverá a jugar el jueves 13 en Lima contra Universitario (0) y Palmeiras lo hará el día anterior contra Independiente del Valle (1) como visitante. Con información de Télam.

Temas: