Derribando algunos mitos y buscando explicaciones claras sobre una enfermedad que en Argentina, afecta a 1 de cada 167 personas adultas y en niños la prevalencia asciende a 1 de cada 79.

Salud y bienestar Preguntas y respuestas sobre la celiaquía Derribando algunos mitos y buscando explicaciones claras sobre una enfermedad que en Argentina, afecta a 1 de cada 167 personas adultas y en niños la prevalencia asciende a 1 de cada 79.

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca con el fin de concientizar, difundir y visibilizar sobre esta condición a toda la población; el tratamiento de la enfermedad consiste únicamente en llevar una alimentación libre de gluten de por vida.

La celiaquía es una enfermedad de la cual se escucha mucho y sobre la que se cree conocer, pero en muchas ocasiones la información que circula es errónea o insuficiente. Para conocer más sobre el tema y de esa manera despejar algunas dudas, El Litoral entrevistó a la nutricionista Sabrina Cinto, quien aclara mitos y verdades sobre la celiaquía.

- ¿Qué es la celiaquía?

- La celiaquía es una enfermedad autoinmune, presente en personas que están genéticamente predispuestas, y se origina a partir de una intolerancia permanente al gluten. Es denominada una enteropatía porque afecta al intestino.

Los síntomas pueden ser variados y presentarse en cualquier momento de la vida, pero también puede ocurrir que no aparezca ninguno. “La sintomatología puede tener una aparición abrupta muchas veces luego de alguna enfermedad, un resfriado, algún pico de estrés. Hay detonantes, pero no es que aparece la enfermedad en ese momento, sino que aparecen los síntomas”, remarcó la especialista

-¿Qué síntomas presenta?

- Como es una enteropatía- enfermedad donde se inflama la mucosa del intestino y se pierde la capacidad de poder absorber nutrientes- lo primero que aparece es un malestar, erupciones en la piel, pero son todas derivadas de la mala absorción de nutrientes. En la mayoría de los casos se da anemia, por la falta de absorción de hierro, osteoporosis en el adulto por la falta de absorción de calcio, avitaminosis por la falta de algunas vitaminas y aparece por ejemplo unas manchitas color rojas en la piel o una especie de escamas, caída del pelo, delgadez o hinchazón de abdomen. La gama de síntomas es muy amplia por la falta de nutrientes.

Muchas veces se demora el diagnóstico debido a que se puede confundir con otras enfermedades, por la gran cantidad de síntomas que se pueden presentar. Por eso Cinto, remarcó la “importancia de hacer desde el principio un dosaje de anticuerpos.”

-¿Qué estudios se deben hacer para confirmar el diagnóstico?

-Un análisis de laboratorio, es lo primero que se hace. Es un dosaje de anticuerpos - tigliadina y antiglutamina-, una vez que da positivo, se confirma con biopsia y esta última es la que da el diagnóstico definitivo.

Un dato a tener en cuenta es que hay personas que pueden ser intolerantes al gluten, pero no ser celíacas. Por eso la importancia de la biopsia, este estudio es el que confirma la afección.

Como muchas otras enfermedades, se suele pensar que hay grados de celiaquía. La especialista explicó; “no hay grados, una persona es celíaca o no es celíaca, lo que hay son niveles de daño en la mucosa. La lesión que el sistema inmunológico provoca a los celíacos es la atrofia de las vellosidades intestinales”

-¿Los celíacos necesariamente deben usar productos estéticos- cremas, champú- sin gluten?

-La lesión que se produce en el intestino es a través de la ingesta, del consumo del alimento y esos productos no se consumen, pero si puede pasar que a su vez esa persona tenga una sensibilidad dérmica al gluten que se llama dermatitis herpetiforme. Entonces una persona puede ser celíaca y además ser sensible al tacto, son dos cosas distintas que se pueden darse juntas o no.

-¿Con los años pueden tener algún problema de salud?

-Aunque no tengan síntomas, la lesión de todas maneras existe en el intestino y a la larga puede llevar a la osteoporosis en el adulto por la falta de absorción de calcio, cáncer de colon. Estas son algunas enfermedades a largo plazo que se pueden presentar en el paciente celíaco o puede que nunca presenten nada.

-¿En qué consiste el tratamiento?

-El tratamiento a seguir es realizar una dieta libre de gluten de por vida; esto ayuda a que los síntomas desaparezcan y a que sanen las vellosidades en el revestimiento de los intestinos.