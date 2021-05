https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Proyecto para cubrir gastos corrientes en Municipios y Comunas

El Senado ya habla de resignar obras menores

Por primera vez, desde antes del inicio de las sesiones ordinarias de la Cámara alta se encuentra en comisiones una iniciativa que se aprueba cada año, cuando ya las cuentas de los pueblos y ciudades del interior no pueden más. La iniciativa pide que el 50% de un fondo específico para infraestructura básica urbana se use para urgencias.

Un proyecto de ley para autorizar que la mitad del Fondo de Obras Menores para municipalidades de segunda categoría y comunas se vaya en gastos corrientes, está ya en el Senado provincial. Excepciones a la Nº 12.385 se han aprobado en la Legislatura santafesina casi todos los años, desde su sanción en 2004. Lo novedoso es que este año muy temprano se plantea ese debate, desde la oposición radical en la Cámara alta. En las oportunidades anteriores, los legisladores se resignaban a que parte del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados tenga otro destino con el año más avanzado, generalmente antes del medio aguinaldo de diciembre. Es que las normas como las que ahora plantea el bloque de la UCR permiten que dineros públicos que debieron crear mejoras en la calidad de vida de las urbanizaciones en todos los departamentos (sólo las dos ciudades más grandes quedan fuera) se usen –básicamente- para enfrentar el pago de sueldos. A cuatro comisiones ha ido la iniciativa presentada por Felipe Michlig (San Cristóbal) que tiene el acompañamiento de sus pares correligionarios Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio Marcón (General Obligado) y Germán Giacomino (Constitución). El trámite legislativo contempla el paso por Asuntos Comunales y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil, de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El asunto ingresó el jueves 29 de abril y con el inicio del período ordinario de sesiones, el1ro de mayo, la posibilidad de una aprobación dependerá de una decisión política de la mayoría. Once excepciones "por única vez" La norma a debatir indica que los municipios y comunas que quieran gastar la mitad de lo que reciban para obras en otros destinos "se requerirá la rendición de cuentas de los montos correspondientes al Fondo" y será de aplicación "la reglamentación aprobada por Decreto Nº 1123 del 25 de abril de 2008". Ya son 11 las oportunidades en las que la Legislatura "por única vez" permite que el fondo de asignación específica pueda usarse con otros fines, en porcentajes que han cambiado según las circunstancias económicas de cada período. Con última discusión ocurrió algo curioso: la autorización fue parte de la Ley de Necesidad Pública que le cedió facultades especiales o superpoderes al Poder Ejecutivo Provincial ante la pandemia. El asunto se sumó en esa norma de alcance mucho mayor tras el fracaso del debate entre las Cámaras, por fuertes diferencias de fondo. También el Senado había intentado autorizar que hasta el 50% del fondo de obras menores sea usado para otros gastos comunes, no para obras. Sin embargo, en Diputados hubo una reforma de fondo, inesperada: a la lista de ciudades beneficiarias se agregó a las de Rosario y Santa Fe, que expresamente están discriminadas en la ley 12.385, que tiene su historia. Aquella ley nació para que –con dinero de la provincia- haya recursos para las comunas y las ciudades de segunda categoría, porque Rosario y Santa Fe gozaban de un fondo nacional para los conurbanos más poblados del país, con recursos del Estado Nacional. Sin embargo, el kirchnerismo primero y el marcrismo después dejaron congelados en pesos los valores de esas ayudas nacionales a rosarinos y santafesinos, con lo que hoy son muy poco significativas. Eso intentaba remediar, con recursos provinciales, la Cámara de Diputados al incluir a las dos ciudades de primera categoría en el Fondo de Obras Menores. Pero el Senado no logró destrabar esa discusión hasta la aprobación de la ley de Necesidad Pública que dejó a un costado los beneficios a las dos ciudades con más habitantes. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

