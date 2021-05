https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los vaivenes del recuerdo PUBLICACIONES. Observadora lúcida, dueña de una memoria sensorial fotográfica, la autora reconstruye ese mapa del tesoro, la poesía que el mundo nos revela a diario, pero pocos pueden transformar en versos dignos del recuerdo.

"Sabio el pájaro", el cuarto poemario de Alejandra Bosch, lleva al lector a ese territorio epifánico de la memoria. A los recuerdos de la infancia y juventud, esa región tan fértil y cara a los sentimientos; la familia; la geografía de su primer hogar; las vivencias junto al padre quien "salía a trabajar/ en su Opel celeste/ cambiaba días por días/ literatura por dinero./ Por esfuerzo." Porque, para la poeta santafesina: "Hay un mapa en toda infancia/ se vuelve en sueños/ se corre igual de extraviados/ porque llega el día y todo/ vuelve a la nada/ porque es así, siempre es igual/ para todos." Hay un atenerse a las cosas, a lo concreto, y una dicción ajustada a su libre fluir: versos breves, de variada longitud, sintaxis lineal, un ritmo acaso imperceptible, dependiente ante todo del sentido explícito (Bosch rara vez acude a la metáfora). Cada poema se desarrolla como una marcha hacia la precisión, instrumentándose mediante imágenes claras. Por instantes, la economía verbal a la que recurre la autora resulta excesiva, pero solo por instantes: en sus poemas encontramos un decir que elude los lugares comunes y, sin desbordes ni grandilocuencias, jamás sucumbe ante los seductores guiños de las frases gratuitas.

