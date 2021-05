"#FuerzaMiguel": cientos de mensajes de apoyo para el ex gobernador de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se multiplican las publicaciones pidiendo por la salud de Miguel Lifschitz en Twitter.

Las redes sociales se colmaron de mensajes de apoyo al ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz bajo el hashtag “#FuerzaMiguel. El ingeniero sufrió este miércoles una “desmejoría clínica”, mientras permanece internado por complicaciones tras dar positivo de coronavirus.

“Te necesitamos”, “No aflojes” y “Rezamos por vos” son algunos de los mensajes que pueden leerse en Twitter seguidos del #FuerzaMiguel.

Clara García, diputada provincial por el Frente Progresista y esposa del ex gobernador, también dejó su mensaje de apoyo y agradeció el cariño de la gente: “Abrazado por tantos mensajes de respeto y cariño sé que, como siempre, estás mirando de frente estos días difíciles, para superarlos una vez más” indicaba.

#FuerzaMiguel

Abrazado por tantos mensajes de respeto y cariño sé que, como siempre, estás mirando de frente estos días difíciles, para superarlos una vez más ❤️ pic.twitter.com/5gZpqAP2Un — Clara García🌹 (@ClaraGarcia_SF) May 5, 2021

“Sabés todos los eneros socialistas que nos faltan @MiguelLifschitz!? No te rindas ahora, vos podés!” publicó en su cuenta Gisel Mahmud, diputada provincial y Secretaria General de las Juventudes Socialistas de Argentina.

Otro de los mensajes que conmovió a los usuarios surgió desde el entorno familiar de Miguel: “Dale abuelo! Te estoy esperando para cosechar higos juntos, despertarte de la siesta para que me busques los juguetes que me guardas tan bien que no encuentro, que me traigas sandia cortada al sol... No aflojes q te extrañamos mucho!”.

Dale abuelo! Te estoy esperando para cosechar higos juntos, despertarte de la siesta para que me busques los juguetes que me guardas tan bien que no encuentro, que me traigas sandia cortada al sol... No aflojes q te extrañamos mucho! #FuerzaMiguel 💚💫 pic.twitter.com/49ToCyoap4 — •ɢᴏʀᴅᴀ• (@agustinamorii) May 5, 2021

Cabe recordar que Lifschitz confirmó el 11 de abril que se contagió de Covid-19 luego de realizarse un hisopado al presentar síntomas compatibles con la enfermedad. En tanto, el lunes 19 el ex intendente de Rosario ingresó a un centro de salud privado para realizarse estudios y quedó internado.

Unos días más tarde, fue derivado a la terapia intensiva al empeorar su cuadro respiratorio a causa del coronavirus.

@MiguelLifschitz

Somos muchos los que te queremos ver bien. Sos uno de los pocos que siempre supo marcar una diferencia en la forma de hacer política, y lo seguís haciendo en cada paso. Un gran progresista, pero sobre todo una gran persona. #FuerzaMiguel pic.twitter.com/aUOzd2p0ZB — Victoria (@VicuBruch) May 6, 2021

#FuerzaMiguel te esperamos para seguir caminando y militando pic.twitter.com/bpEFD53uf7 — hernan sandrigo (@HSandrigo) May 6, 2021

#FuerzaMiguel ,vamos Dios un milagro más te pido !!!! — Mi único héroe en este lío (@Gracias2021) May 6, 2021