Tras la discusión por la liberación de patentes Desde el Gobierno aseguran que Argentina tiene "capacidad de producir vacunas" contra el coronavirus Lo dijo el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, quien expresó que "para poder implementar producciones locales se requiere de un esfuerzo colaborativo global.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, aseguró que la Argentina tiene "capacidad para producir vacunas" contra el coronavirus, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden apoyara la posibilidad de liberar las patentes.





"Hay capacidad para producir vacunas en Argentina y vamos a tener más", afirmó Salvarezza quien apoyó la postura de los Estados Unidos, aunque aclaró que para poder implementar producciones locales se requiere de un "esfuerzo colaborativo global".





En ese sentido, advirtió que "si no hay transferencia real de tecnología y trabajamos en conjunto con el fabricante no se van a poder producir todas las dosis para todo el mundo", por eso se requiere de un "esfuerzo colaborativo global".





"Se requiere liberar las patentes y la transferencia tecnológica", remarcó el titular de la cartera.





Es decir, que en la Argentina "podríamos producir las vacunas más modernas pero después hay que garantizar la cadena de insumos".





De todos modos, celebró "el apoyo de Biden a liberar las patentes", lo que calificó como una "excelente noticia desde el puntos de vista moral y ético".





En diálogo con radio El Destape, el titular de la cartera de Ciencia advirtió que la liberación de las patentes es algo que la Argentina venía reclamando sobre muchos otros fármacos y agregó que "uno se pone en lugar de decir que la salud es un derecho y todos tendrían que tener el acceso a los medicamentos".





"Existe la preocupación real sobre los 380.000 casos (diarios de coronavirus) de India, que fue el promedio de los últimos siete días, y que aparezcan variantes como las que están habiendo y no puedan ser controladas por la vacuna. Esto hace que Estados Unidos también mire con preocupación este tema", explicó respecto a la postura a favor de la liberación de patentes.





Sin embargo, Salvarezza destacó que "luego hay que ver cómo se lleva a cabo y se puede fabricar las vacunas".





Sobre la continuidad de la iniciativa, el titular de Ciencia y Tecnología explicó que ahora "el tema patentes va a ser discutido en la Organización Mundial de Comercio" y destacó que "si se liberan las patentes de las vacunas de COVID nosotros tenemos capacidad de fabricación".





"Apostamos a trabajar junto con India y Sudáfrica, tenemos capacidad de fabricación, de hecho Argentina ya está con tres posibilidades producción concreta", admitió.



Salvarezza también se refirió a la producción local que están desarrollando los laboratorios argentinos y aseguró que "este año MAbxience produjo 20 millones de dosis, o sea 5 millones por mes y Richmond dice que puede hacer 1 millón por mes, y más el año que viene".





"Hay capacidad para producir vacunas en Argentina y vamos a tener más", afirmó.





Por otro lado, el Ministro contó que ayer entregaron los Premios Raíces 2018, "para limpiar una mancha y pagar una deuda que dejó Macri".





"Macri dejó una imagen desastrosa en ciencia y tecnología y sacó al ministerio, lo que contrasta con la importancia que tiene la Agencia hoy en pandemia", destacó y agregó que "el ex presidente anunció un premio a científicos y no se les dio nada, no lo pagó".

Con información de Télam