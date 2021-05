https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.05.2021 - Última actualización - 18:26

16:23

Máxime en esta semana tan especial, será difícil "adivinar" con qué formación saldrá Unión el domingo. El Vasco siempre aporta alguna sorpresita de última. Por lo pronto, Vera o Gerometta para reemplazar a Blasi. Este viernes, hisopado obligatorio.

Azconzábal debe reemplazar a Blasi y... ¿algo más? ¿Uno o dos cambios en Unión? Máxime en esta semana tan especial, será difícil "adivinar" con qué formación saldrá Unión el domingo. El Vasco siempre aporta alguna sorpresita de última. Por lo pronto, Vera o Gerometta para reemplazar a Blasi. Este viernes, hisopado obligatorio. Máxime en esta semana tan especial, será difícil "adivinar" con qué formación saldrá Unión el domingo. El Vasco siempre aporta alguna sorpresita de última. Por lo pronto, Vera o Gerometta para reemplazar a Blasi. Este viernes, hisopado obligatorio.

Un cambio obligado y quizás la posibilidad de alguna otra variante, pero táctica, es lo que está pensando el Vasco Azconzábal para armar el equipo que jugará el clásico del domingo. La variante obligada es la salida de Blasi (con Covid) y la duda entre Federico Vera o Gerometta. Después, habrá que ver si el técnico mantiene a Borgnino entre los titulares o si le devuelve ese lugar a Kevin Zenón.

Más allá de alguna modificación temporaria, como por ejemplo lo hizo ante Independiente al colocar a Peñailillo en una posición de volante interno y no abierto por el costado, Unión viene jugando con un esquema que ha mantenido desde el comienzo del torneo. Ultimamente ha conseguido cierta estabilidad defensiva, a partir de las dos goleadas sufridas ante Vélez y Talleres, pero el equipo ha perdido soltura, creatividad y capacidad para generar situaciones de gol. Además, le cuesta también concretar, al punto tal que está entre los tres equipos con menos cantidad de goles a favor del torneo y no disfruta de algún gol de sus delanteros desde la cuarta fecha, datos elocuentes que dan fe de esta suerte de "anemia" ofensiva, aunque también ha ganado en solidez atrás y se lo nota un poco más equilibrado en ese aspecto.

Moyano; Vera o Gerometta, Calderón, Portillo, Corvalán, Peñailillo; Acevedo, Cañete; Zenón o Borgnino, García y Gastón González es una posibilidad, aunque con el Vasco nunca se sabe.

Respecto de la concentración del plantel, Unión viene haciéndolo pero en forma parcial cuando juega como local. Es decir, concentran algunos jugadores (aproximadamente la mitad de los que firman planilla). ¿Se repetirá el esquema o cambiarán?. Si cambian, tendrán que ir a un hotel porque en Casasol no podrán concentrar de a uno por habitación por falta de lugares.

Habló Moyano

El arquero de Unión, Sebastián Moyano, uno de los puntos altos en el rendimiento individual de los jugadores rojiblancos y con mucha regularidad en el torneo, habló en conferencia de prensa.

"Vamos a tratar de respetar nuestra idea de la mejor manera posible. Necesitamos ser inteligentes, porque sabemos que si logramos un triunfo tenemos la clasificación. Ellos vienen con otra realidad", dijo el arquero.

"Llegamos bien al clásico. Últimamente no nos vienen generando tanto. No tuve mucho trabajo y eso quiere decir que mejoramos. Necesitamos generar más situaciones. No solo a nosotros, a todos les costó convertir goles", agregó.

"Debemos estar atentos a las situaciones que se van a presentar. Respetamos al rival, pero nos enfocamos en lo nuestro para tratar de generar más situaciones y poder convertir. Los que vivimos un partido así importante, tratamos de transmitir la experiencia y sacarles la presión a los chicos, para que lleguen de la mejor manera y tranquilos", dijo el dueño de los tres palos en Unión.

"El rival va a querer ganar, pero hay que sacar ese peso de la semana que es inevitable. La gente te pide ganar el clásico. Es una presión, pero hay que convertirlo en algo lindo. Desgraciadamente no lo podemos jugar con gente, que es lo más lindo", acotó.

Por último, señaló que "no cuenta cómo vienen los equipos o quién anduvo mejor. Estos partidos son distintos a cualquier otro", concluyó.

Capocetti ya está en su casa

La noticia llena de alivio, tranquilidad y alegría para todos los santafesinos. Marcos Capocetti está desde el fin de semana en su domicilio particular, haciendo reposo y en compañía de sus afectos directos. El profesor Leonardo Aguilar, a cargo del departamento de fútbol amateur de Unión, le dio la noticia a El Litoral. Recordemos que Capocetti fue internado con un ACV isquémico, pero su recuperación se dio en forma acelerada y esto provocó alivio en aquéllos que están cerca de este hombre estrechamente vinculado a Unión (allí debutó siendo muy joven, desarrolló parte de su carrera y es entrenador de una de sus divisiones) y también a Colón, donde estuvo jugando por algunos años en la década del 90.