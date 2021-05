https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los economistas analizan el impacto del coronavirus en la economía y prevén que recién en septiembre se equilibre la relación entre la oferta y la demanda laboral.

Por la pandemia En Estados Unidos hay ocho millones de personas sin trabajo y la tasa de desempleo se acerca al 10%

A medida que la economía se acelera para satisfacer la voraz demanda de decenas de millones de estadounidenses recién vacunados, los empleadores dicen que no pueden satisfacer su enorme necesidad de mano de obra.

Al mismo tiempo, la economía de EE. UU. Ha perdido más de 8 millones de puestos de trabajo desde antes de la pandemia, y los funcionarios de la Reserva Federal dicen que la tasa de desempleo real está más cerca del 10% que el 5,8% que se espera que muestre un informe del gobierno el viernes. Los analistas estiman que los empleadores estadounidenses agregaron casi un millón de nuevos puestos de trabajo el mes pasado, pero la pregunta no es por qué los empleadores estadounidenses contrataron a tantos, sino por qué no contrataron más.

Hay una larga lista de razones, pero estos son algunos de los aspectos más destacados:

* Los padres, especialmente las madres , no pueden trabajar porque los cierres o la reducción de horas en las escuelas y guarderías los mantienen en casa para cuidar a sus hijos.

* Los posibles trabajadores siguen preocupados por los riesgos para la salud en medio de una pandemia que todavía se cobra alrededor de 700 vidas estadounidenses al día.

* Las ganancias del mercado de valores han dado a algunos trabajadores mayores el colchón para jubilarse.

* Algunos trabajadores más jóvenes están encontrando trabajos en nuevos campos, reduciendo la mano de obra para las industrias que dejaron atrás.

* Muchos empleadores necesitan cubrir puestos de trabajo que requieren habilidades que los trabajadores marginados pueden no tener.

* Los empleadores se quejan de que el aumento de las prestaciones por desempleo y otras ayudas gubernamentales mantienen a los trabajadores al margen, satisfechos con cobrar un cheque en lugar de trabajar para ganarse la vida. Los datos publicados por el Departamento de Trabajo el jueves mostraron que más de 16 millones de personas siguen recibiendo algún tipo de prestación por desempleo , ahora que ha pasado más de un año de pandemia.

"Reconocemos que la oferta laboral se ha visto afectada por la pandemia ... (pero) hay poca evidencia de que el aumento de los beneficios por desempleo esté afectando actualmente la disposición de los estadounidenses a trabajar", dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Mientras, una encuesta de la Federación Nacional de Empresas Independientes (FED) mostró que un récord del 42% de las pequeñas empresas tenían vacantes que no podían cubrir en marzo. Los economistas dicen que si los empleadores necesitan tanto a los trabajadores, aumentarían el salario, algo que, hasta ahora, no está sucediendo. La compensación estadounidense aumentó más rápidamente de lo esperado en el primer trimestre, pero el impulso provino principalmente de las bonificaciones únicas a los trabajadores del sector financiero, y no se compartió ampliamente. “La oración completa es 'No puedo encontrar trabajadores con el salario que estoy dispuesto a ofrecer'. Punto final ", dijo la economista en jefe de ADP, Nela Richardson. "Puedes encontrar trabajadores".

Vistas a septiembre

Durante los próximos meses, los analistas observarán atentamente cómo el mercado laboral se adapta a los cambios más importantes desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de soldados regresaron a sus hogares y las líneas de montaje en tiempos de guerra cerraron. Puede que sea el final del verano antes de que haya una claridad real. "En última instancia, a medida que nos acercamos a septiembre y vemos la reapertura de las escuelas y una cierta disminución en los beneficios del seguro de desempleo, esperamos que se alivien muchos de estos problemas de escasez de mano de obra", dijo el economista de Deutsche Bank Matthew Luzzetti.

O, como dijo el miércoles la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a medida que aumentan las vacunas y más escuelas regresan al aprendizaje en persona, "Lograremos ese mejor equilibrio en el mercado laboral entre la oferta y la demanda".

No es inusual que se requiera tiempo para que los mercados laborales, alterados por una recesión, resuelvan los problemas. Después de la última recesión, las encuestas de la Fed mostraron que los empleadores se quejaban de la escasez de trabajadores en 2012, cuando la tasa de desempleo estaba por encima del 8%. Cuando la compensación comenzó a aumentar en serio varios años después, los trabajadores regresaron al mercado laboral.

"Lo que vimos fue que la oferta de mano de obra en general apareció", dijo el mes pasado el presidente de la Fed, Jerome Powell. "En otras palabras, si le preocupaba quedarse sin trabajadores, parecía que nunca lo hicimos". Esta vez, con la economía proyectada para crecer a su ritmo más rápido desde 1984, el reequilibrio puede ser más rápido. La Fed estará atenta a lo que sucede con los salarios y los precios.