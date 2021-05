Acusan de violación de derechos civiles a los cuatro expolicías involucrados en la muerte de George Floyd

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un gran jurado federal de Minneapolis (Minnesota) ha acusado este viernes a los cuatro expolicías involucrados en la detención y muerte de George Floyd de tres cargos por violar “intencionalmente” los derechos constitucionales del afroamericano el 25 de mayo de 2020. Derek Chauvin, declarado culpable el mes pasado de matar al ícono del movimiento racial, está pendiente de conocer su condena en junio. Los otros tres exagentes involucrados en el suceso, Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao, aguardan un juicio estatal previsto para agosto. Los nuevos cargos pueden derivar en otro juicio de alto perfil, y una posible condena federal se sumaría a la estatal.

Según un comunicado difundido este viernes por el Departamento de Justicia, los cuatro expolicías han sido acusados por el cargo de no proporcionar ayuda médica a Floyd. Chauvin también ha sido imputado por violar el derecho del afroamericano a estar libre de sometimiento y por hacer un uso de la fuerza no razonable. Además, enfrenta una segunda acusación formal, derivada del arresto a un adolescente de 14 años al que sujetó por la garganta y golpeó varias veces en la cabeza con una linterna en 2017. Por su parte, Thao y Kueng han sido acusados por “deliberadamente” no intervenir para detener “el uso de fuerza irrazonable” mientras Chauvin clavaba su rodilla por más de nueve minutos sobre el cuello del detenido cuando este reclamaba que no podía respirar.

La acusación del jurado federal alega que el delito de violar “intencionalmente” los derechos constitucionales “resultó en lesiones corporales y la muerte del señor Floyd”, reza el documento. La condena por un cargo federal de derechos civiles en Estados Unidos puede suponer cadena perpetua o incluso pena de muerte, aunque estas sentencias son extremadamente raras.

En un juicio histórico, Chauvin, de 45 años, fue hallado culpable el pasado 21 de abril los tres delitos que se le imputaban ―homicidio imprudente, asesinato en segundo grado (implica intención en el instante, pero no premeditación) y asesinato en tercer grado (causar la muerte al actuar de forma peligrosa y sin cuidado por la vida humana)―. El exagente espera su condena, prevista para el 25 de junio, en el centro correccional Oak Park Heights, la única prisión de máxima seguridad de Minnesota. Las penas por el delito más grave, asesinato en segundo grado, puede acarrear hasta 40 años de cárcel.

Eric Nelson, el abogado defensor de Chauvin, presentó este martes una moción para solicitar un nuevo juicio. Nelson alega que su cliente no tuvo un proceso justo. Según el letrado, el tribunal no logró aislar al jurado ni les obligó a “evitar cualquier información de los medios”. Nelson ha pedido anular el veredicto con el argumento de que el jurado “se sintió amenazado o intimidado, sintió presión de tipo racial durante los procedimientos y fracasó a la hora de seguir las instrucciones durante las deliberaciones”.