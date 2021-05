https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 86 años

Murió Martín Pando, ex jugador y entrenador de River que disputó un mundial y dirigió a Gallardo

El ex deportista jugó el mundial de Chile 1962 con la selección argentina y dirigió a Marcelo Gallardo en las divisiones inferiores del “millonario”.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Martín Pando, ex jugador y entrenador de las divisiones inferiores de River y quien forjó parte de la carrera futbolística de Marcelo Gallardo, falleció hoy a los 86 años, según confirmó la entidad "millonaria". Pando, quien también jugó el Mundial de Chile 1962 con la Selección argentina, pasó dos etapas en River, primero como jugador entre 1962 y 1965, en la que jugó 56 partidos y marcó seis goles. Luego, con el tiempo, se incorporó a las divisiones inferiores del club entre 1973 y 1991, e incluso llegó a dirigir a la Primera División. Pando condujo a la Primera División de River en el Metropolitano de 1983, durante 7 partidos, y uno en 1984, pero alistó a jugadores juveniles, debido a una huelga de los profesionales. "En 2017, Pando fue homenajeado por el Club en el Museo River, cuyo evento contó con la presencia de Rodolfo D’Onofrio. La Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor", señaló River en un comunicado oficial. Entre los jugadores juveniles que pasaron bajo las órdenes formativas de Pando estuvo Marcelo Gallardo, actual entrenador del plantel profesional, y quien tenía especial relación con su ex técnico. Con información de NA.

