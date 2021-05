https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es por consecuencia directa de la enfermedad que atraviesa Miguel Lifschitz. Miradas diferentes sobre cómo encarar el año legislativo.

La situación de la Cámara de Diputados Sin Preparatoria, no hay Ordinarias

La Cámara de Diputados sigue sacudida por el grave cuadro de salud por el que atraviesa el socialista Miguel Lifschitz quien fue presidente del cuerpo hasta el 30 de abril. Sobre cómo resolver la mesa directiva en la sesión Preparatoria y poner en marcha el período Ordinario se habló mucho en la semana, ya sea en pasillos, por zoom y en reuniones en oficinas de Santa Fe y de Rosario.

El compromiso es seguir conversando desde este lunes para intentar lograr un consenso que permita tener definida la mesa directiva. La responsabilidad mayor es del Frente Progresista que detenta la mayoría de 28 miembros, aunque dos de ellos atravesando un delicado proceso de Covid. Lifschitz sigue internado en estado crítico mientras que el radical Fabián Palo Oliver transita un período de recuperación física que lo tendrá alejado de la actividad varias semanas más.

El socialista Pablo Farías pilotea parte de las conversaciones en un momento donde la fuerza está golpeada con la salud de Lifschitz. "La opinión mayoritaria que recogimos estos días es que hay que normalizar el funcionamiento de la Cámara lo antes posible, y que lo lógico es definir una presidencia que garantice eso hasta que Miguel (Lifschitz) pueda retomar el cargo" le dijo a El Litoral acotando que esa decisión "tiene que acompañarse con un amplio consenso, de todos los bloques políticos."

Urge la realización de la Preparatoria que defina la mesa o pase a cuarto intermedio y establezca un método de funcionamiento. Los jefes de bloques firmaron un acuerdo para que en la Asamblea Legislativa del pasado sábado acudieran las -hasta el día anterior- vicepresidentas como autoridades. Por eso, la justicialista Lucila De Ponti ocupó el estrado. En cambio la radical Jimena Senn estuvo en su banca junto a los presidentes de los diferentes espacios políticos, los únicos autorizados a estar presentes en el recinto.

Expertos en técnica parlamentaria recordaron las diferencias entre la Constitución Nacional y la de Santa Fe en cuanto a la apertura de sesiones Ordinarias. El gobernador de la provincia no tiene ese imperativo, que si lo tiene el Presidente de la República. La Constitución Nacional cuando refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo, tanto en su versión originaria de 1853 como la actual de 1994 , atribuye al presidente la apertura del período Ordinario de sesiones del Congreso. En tanto, el texto constitucional local no le asigna al Poder Ejecutivo la facultad porque ésta está reservada a cada una de las cámaras legislativas. La referencia es el artículo 40 de nuestra Constitución, práctica inveterada conforme lo reflejan los diferentes diarios de sesiones.

Es decir, la Cámara de Diputados no inició aún el Período Ordinario como si lo hizo la Cámara de Senadores que sesionó el 1 de mayo, pasó a cuarto intermedio y completó la sesión el último jueves.

Las autoridades de Diputados caducaron el 30 de abril y también se entiende que quedaron sin efecto las autoridades de las diferentes comisiones que tiene el cuerpo.

De los 28 diputados del Frente Progresista, son 14 socialistas y 11 de la Unión Cívica Radical. La disyuntiva es ¿elegir una mesa provisoria a la espera de la recuperación de Lifschitz o un nuevo acuerdo de gobernabilidad de la Cámara con algunos retoques en el funcionamiento de comisiones?. Desde los diferentes bloques opositores se observa con preocupación la situación y esperan el acuerdo mayoritario. Hubo intentos de difundir un documento con alguna exigencia pública entre presidentes de varios bloques que finalmente se optó por demorar.

La Cámara de Diputados utilizó en estos más de 13 meses de pandemia diversos métodos de funcionamiento con el objetivo de evitar contagios de Covid. Salió de su propio recinto para ir al Paraninfo, dejó el recinto sólo para presidentes de bloque y en algún momento únicamente para Lifschitz y los secretarios. Reordenó espacios para el trabajo de comisiones e incluso habilitó el funcionamiento virtual. En los cuerpos parlamentarios no se puede hablar de productividad, son otros los parámetros de mensura. Ahora, el Covid golpeó muy fuerte al ex gobernador y su reemplazo temporario no parece de fácil resolución aunque desde el lunes prometen tender puentes para abrir el período Ordinario.

Las Tunas: Denuncian irregularidades en la Comuna

El diputado Gabriel Real (Partido Demócrata Progresista) presentó un proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, regularice la situación administrativa y política en la Comisión Comunal de la localidad de Las Tunas, en el departamento Las Colonias. En el acta 638 de este año se ha dispuesto reemplazar al Presidente Comunal elegido por el voto popular, Orlando Imhoff, sin ningún tipo de argumento válido y procedimiento regulado por la leyes vigentes.

Además, en este proyecto, se solicita una auditoría contable y administrativa; con la presentación de informes de todo lo actuado por el período comprendido entre el 12 de abril del presente año, fecha en que toma posesión como Presidente Comunal Alberto Zurbriggen, hasta tanto dure esta situación de irregularidad institucional.

"El Sr. Zurbriggen no tiene ningún tipo de respaldo legal, administrativo y este es un hecho político de gravedad institucional sin precedentes. El episodio se da en el marco de la ausencia del Presidente Comunal, Orlando Imhoff, como consecuencia de la licencia médica por haber contraído el virus Covid-19 y encontrarse internado por esa situación en la ciudad de Esperanza", dijo el legislador del PDP.

"En el Acta Nº 638/21, que carece de todo sentido ético y legal, incluso se argumenta que esta situación se corresponde con los Artículos 32 y 33 del Capítulo II de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas, incurriendo en este sentido en una falacia", acotó.

"El acto administrativo llevado a cabo por personal de la propia Comuna de Las Tunas y por un único miembro de la Comisión Comunal resulta a esta altura de las circunstancias bizarro y carente de todo sentido en el plano humano, atendiendo la situación por la que atraviesa el electo y actual presidente comunal y es de una gravedad institucional susceptible de sanciones hasta penales", finalizó el diputado provincial.