Ariel Penel: "Es un clásico muy pasional"

Este domingo desde las 18 será el encargado de dirigir el Colón-Unión.

Ariel Penel inscribirá este domingo su nombre como juez en el historial profesional del clásico santafesino. Nacido en Avellaneda, su nombre "les cayó bien" a los dos clubes en la previa a este juego en el Brigadier López desde las 18 del domingo. Desde su hogar, atendió con amabilidad a El Litoral, el diario de Santa Fe.

-¿Cuáles fueron las primeras sensaciones al conocer que ibas a dirigir el clásico santafesino?

-Ya he estado en clásicos de la ciudad, pero como cuarto árbitro, y la verdad es que es un partido muy pasional; muy lindo para estar en el campo de juego. Ahora voy a estar del lado de adentro. Trabajamos para estar en la consideración de este tipo de partidos.

-¿Por qué elegiste la profesión de árbitro?

-De chico, como todos, quería ser futbolista, pero la vida hizo que tenga que dejar, y quise seguir ligado al fútbol. Un amigo me llevo a los 20 años a dirigir a una liga acá en lazona sur y me empezó a gustar.

- ¿Podés llevar otra profesión en paralelo al arbitraje?

-Hoy me estoy dedicando exclusivamente al arbitraje. Es una pasión y hoy me permite vivir de eso, porque cuando lo arranque era un hobby, pero ya puedo decir que vivo de lo que me gusta.

- Te pido un mensaje para los hinchas de Colón y Unión

- Es un partido y hay que disfrutarlo. Se de la pasión que genera el fútbol por estos lados. Quédense en casa y cuídense, estamos en un momento complicado. Les pido que disfruten con pasión y sin violencia